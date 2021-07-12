Küçükçekmece belediye personelinden kan bağışı kampanyasına destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Küçükçekmece belediye personelinden kan bağışı kampanyasına destek

Küçükçekmece belediye personelinden kan bağışı kampanyasına destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin, Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nde Kızılay'a kan bağışında bulunmasıyla başlayan farkındalık adımına, belediye personelinden de destek geldi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin, Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nde Kızılay'a kan bağışında bulunmasıyla başlayan farkındalık adımına, belediye personelinden de destek geldi. Küçükçekmece Belediyesi personeli, Kızılay'a destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Küçükçekmece Belediyesi önünde kurulan çadırda kan bağışında bulundu.

Kızılay Kan Merkezi tarafından düzenlenen gönüllü kan bağışı organizasyonu kapsamında Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Binası yanı tören alanında Kızılay Çadırı kuruldu. 'Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun' sloganıyla gerçekleştirilen kampanya kapsamında personel ve alandan geçen vatandaşlar kan bağışında bulundu.

"Sağlıklı her insan kan vermeli"

Gönüllü bağışta bulunan Küçükçekmece Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü personeli Ufuk Şener, "3. kez kan bağışında bulunuyorum. Bir hayatı kurtarmanın önemli bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Sağlıklı her insanın kan vermesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Kamu çalışanı olarak farkındalık oluşturmak güzel bir duygu"

Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli Özlem Alka ise kanın sürekli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, "Bir kamu çalışanı olarak kan bağışı yaptığım için kendimle ve arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bu konuda farkındalık oluşturmak güzel bir duygu" diye konuştu. - İSTANBUL

Küçükçekmece belediye personelinden kan bağışı kampanyasına destek
Küçükçekmece belediye personelinden kan bağışı kampanyasına destek
Küçükçekmece belediye personelinden kan bağışı kampanyasına destek
Küçükçekmece belediye personelinden kan bağışı kampanyasına destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Burak Özçivit Mahsun Kırmızıgül
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Sergen Yalçın Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Küçükçekmece belediye personelinden kan bağışı kampanyasına destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 11:43:40. #1.15#

title