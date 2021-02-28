Küçükbaş hayvan hırsızı tutuklandı
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Küçükbaş hayvan hırsızı tutuklandı

28.02.2021 22:45 | Son Güncelleme: 28.02.2021 22:49
Küçükbaş hayvan hırsızı tutuklandı

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde 9 küçükbaş hayvan çalan 4 şüpheli, polis tarafından kovalama sonucu yakalandı.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde 9 küçükbaş hayvan çalan 4 şüpheli, polis tarafından kovalama sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçeye bağlı Merkez Mahallesi'ndeki bir ağıldan 9 küçükbaş hayvan çalan 4 şüpheli, kamyonete yükledikleri hayvanlarla kaçtı. Hayvan sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, şüphelilerin il merkezi yönünde kaçtığını belirmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. İl merkezinde kamyoneti seyir halindeyken gören ekipler, sürücüye durması için uyarıda bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan sürücüsü kaçmaya başladı. Birkaç kilometre süren kovalama sonucu şüpheliler K.A.(29), M.B. (24), S.Ç (47) ve S.Ç (36), kamyonetteki hayvanlarla birlikte yakalandı.

Hayvanlar sahibine teslim edilirken, emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.B. tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada şüphelilerin, ilçede çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları ve bu suçlardan kayıtlarının bulunduğu bildirildi. 


Küçükbaş hayvan hırsızı tutuklandı
Küçükbaş hayvan hırsızı tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kamil ŞEKER

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