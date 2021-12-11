Küçük Zeynep, parmağını su matarasına sıkıştırdı

MALATYA'da, Zeynep Yılmaz'ın (5) oynarken su matarasına sıkıştırdığı parmağı, doktor gözetiminde itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynep Yılmaz, evde oynarken su matarasının pipet bölümüne parmağını sıkıştırdı. Ailesi, Zeynep'in parmağını kurtaramayınca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler Zeynep'i, Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastane yönetimi ise durumu itfaiyeye bildirdi. Hastaneye gelen itfaiye ekibi, doktor gözetiminde matarayı kesip Zeynep Yılmaz'ın parmağını çıkardı. Parmağının filmi çekilen Zeynep, sağlık durumunun iyi olduğu belirlenince evine gönderildi.