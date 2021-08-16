Küçük Yalanlar filmi oyuncuları kim? Küçük Yalanlar konusu, oyuncuları ve Küçük Yalanlar özeti!
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Küçük Yalanlar filmi oyuncuları kim? Küçük Yalanlar konusu, oyuncuları ve Küçük Yalanlar özeti!

Küçük Yalanlar filmi oyuncuları kim? Küçük Yalanlar konusu, oyuncuları ve Küçük Yalanlar özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Küçük Yalanlar filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Küçük Yalanlar konusu, özeti ve Küçük Yalanlar oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Küçük Yalanlar filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Küçük Yalanlar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Küçük Yalanlar filmini izleyecek olanların merak ettiği Küçük Yalanlar konusu nedir, Küçük Yalanlar oyuncuları kimler ve Küçük Yalanlar özeti gibi konuları inceliyoruz.

KÜÇÜK YALANLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eda'nın sakin ve küçük dünyası gizli polis Sarper'le tanışınca değişir. Beklenmedik bir aşk bütün sırları ortaya çıkarır.

KÜÇÜK YALANLAR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

YÖNETMEN: BORA ONUR

YAPIM YILI: 2020

TÜR: KOMEDİ

OYUNCULAR: NEVRA SEREZLİ, ÜMİT KANTARCILAR, PELİN ULUKSAR, YILDIZ ASYALI, ORÇUN KAPTAN, KORAY ERKÖK, YASMİN ERBİL

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