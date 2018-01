Küçük Sanayi Sitesi Esnafından Fadıloğlu'na Teşekkür Ziyareti

Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mustafa Kemal Güneş ve yeni Yönetim Kurulu üyeleri Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na, Sanayi Sitesi'ne yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.



Geçtiğimiz günlerde yapılan kongre ile yeniden Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mustafa Kemal Güneş ve yeni Yönetim Kurulu üyeleri Fadıloğlu'nu makamında ziyaret etti. Konuklarıyla yakından ilgilenen Fadıloğlu, Mustafa Kemal Güneş ve ekibini tebrik etti. Karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyarette, Güneş, Şehitkamil Belediyesi tarafından sanayi sitesine yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Fadıloğlu'na, yönetim kurulu adına teşekkür ederek, hediye takdiminde bulundu. Ziyarette, sanayi sitesinin sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu. Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mustafa Kemal Güneş, ziyarette yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz günlerde Kooperatifimizin olağan üstü kongresini yaptık. Yeniden Kooperatif Başkanlığına seçildim. Bugünde yeni yönetim kurulu üyelerimizle gerçekleştirdiğimiz protokol ziyaretleri kapsamında Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret ediyoruz. Başkanımız her zaman yanımızda oldu. Başkanımız, Şehitkamil Belediyesi'nin imkanları dahilinde her zaman Sanayi Sitemizin sıkıntılarını gidermek adına ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Asfalt, temizlik, yeşil alan olmak üzere her türlü hizmeti sunmaya devam ediyorlar. Bu konuda Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek te karşılığını ödeyemeyiz. Bizlerde bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaret kapsamında, günün anısına küçük bir hediye sunduk. Bu konuda sanayi sitemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı bir kez daha Başkanıma ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Çalışmalarının her zaman devam etmesini diliyorum"dedi.



"Bu şehir, üreten, imal eden, ihracat yapan bir şehirdir"



Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Güneş ve ekibine teşekkürlerini sunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, "Ben öncelikle Mustafa Kemal Güneş beyin şahsında yeni yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyor, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bizim hiçbir zaman ayrımız, gayrımız yoktur. Kurumlar arası iş birliği çerçevesinde memleketimize hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Onlar Küçük Sanayi Sitesinde bu hizmeti verirken, bizde kendi bölgemizde bu hizmeti devam ettiriyoruz. Tabi bu şehir, yalnızca emeklilerin yaşadığı bir şehir, yalnızca evlerin bulunduğu bir şehir değil. Bu şehir, üreten, imal eden, ihracat yapan bir şehirdir. Bu şehrin onun için sanayi bölgelerinin, üretim noktalarının de daha fazla hizmete ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Küçük Sanayi Sitesi Gaziantep'in gelişmesiyle birlikte kendi kabuğuna sığmıyor. Çünkü biz hep şunu söylüyoruz, iş yeri ile evin yan yana olması doğru değil, o mahalle ile ilgili çalışma bitirildi. İnşallah yakın süreçte orası daha nitelikli bir alan olacak. Tabi biz her zaman milletimizin hizmetindeyiz. Kooperatifimizden olsun, esnafımızdan olsun, gelen talepleri yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Çünkü onlar bir noktada bizim adımıza fahri müfettişlik yapıyorlar. Her noktada bizim eksiklikleri görmemiz mümkün değil, onlardan gelen talepleri de değerlendirip, çözüm üretmeye gayret gösteriyoruz. Ben geçmiş dönemde görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, yeni yönetimdeki arkadaşlarımızla da inşallah daha güzel hizmetleri hep birlikte yapacağımıza inanıyorum. Nazik ziyaretlerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mustafa Kemal Güneş ve yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP