Küçük Prens sözler! Küçük Prens alıntı sözler! Küçük Prens güzel sözler nelerdir?

Biz yetişkinlerin kalbinde Küçük Prens sözleri inkar edilemez boyutta büyük bir yer kaplar. Neden mi? Küçüklerin dünyası gibi görünen hikaye, belki de biz yetişkinlerin ütopyasını oluşturuyordu. Küçük Prens sözleri! Küçük Prens alıntı sözler! Küçük Prens güzel sözler nelerdir? sorusu ise pratik yoldan bizi büyülü bir dünyaya sokar.

Küçük Prens sözler! Küçük Prens alıntı sözler! Küçük Prens güzel sözler nelerdir? sorusu bile aslında kimi zaman hayata başka bir çerçeveden bakmamıza yardımcı olur. Kendi hayatımızı sorgulamayı ve hatta kendimizle çelişkitiğimi bile Küçük Prens sözleri ile itiraf ediyoruz. Peki Küçük Prens sözler! Küçük Prens güzel sözler nelerdir? Büyülü dünyaya hoş geldiniz.

KÜÇÜK PRENS SÖZLERİ!

Antonie de Saint Exupery yazarına ait Küçük Prens sözleri sizlerle…

Güzel sevin! Az ya da çok değil.

Yalnızca çocuklar neyin peşinde olduklarını biliyorlar.

İnsan bir çiçeği severse, milyonlarca yıldızda tek bir çiçek açarsa, işte o yıldızlara bakarak mutlu olur.

Ben üzgünüm ama onlara yorgunum dedim.

Mutluluğun bedelini öğrenirim.Günün herhangi bir vaktinde gelirsen, seni karşılamaya hazırlanacağım zamanı asla bilemem.

Bir gülün değeri, ona gösterdiğin özenle ölçülür.

İnsan evcilleştirilmeyi kabul etti mi, biraz gözyaşını da göze almalı…

Gülünü bunca önemli kılan, uğrunda harcadığın zamandır.

Madem ki yıldızların sahibi olmak benden önce kimsenin aklına gelmedi, yıldızlar benimdir.

İnsan susuzluktan ölecek olsa bile bir dostu olması içini serinletiyor.

İnsan gün batımını çok üzgün olduğunda seviyor.

Bir bahçede beş bin gül yetiştiriyorlar, ama asıl aradıklarını bulamıyorlar yine de.

Genellikle ihmal edilen bir iş, bağlar kurmak anlamına geliyor.

İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir.

Yıldızlar bütün insanların, yolcular için, yıldızlar yol gösterici, bilim adamları için hepsi birer problem, İşadamı için zenginlik. Yalnızca sen yıldızlara herkesten farklı sahip olacaksın.

Ölene kadar sorumlusun gönül bağı kurduğun her şeyden.

Kendini yargılamak başkalarını yargılamaktan daha güçtür.

KÜÇÜK PRENS SÖZLERİ NELERDİR?

Gerçeğin mayası gözle görülmez.

İnsanların artık anlamaya zamanları yok.

Tek bir çiçek koklamamış, tek bir kez bir yıldıza bakmamış, kimseyi sevmemiş.

Bu gördüğüm sadece kabuğu. İçinde gizlenen, gözle görülemez.

...ama her insan için aynı değiller yıldızlar. Ötekiler için yalnızca gökyüzündeki pırıltılar.

Kendini yargılamayı başarabilirsen, gerçek bir bilgesin demektir.

Kelebeklerle tanışmak istiyorsam eğer, bir iki tırtıla katlanmayı öğrenmek zorundayım.

Kendini beğenmiş kişiler övgüden başka bir şeye vermezler.

Bazılarının yüreğe iyi gelen bir yanı var, armağan gibiydiler.

İnsan yalnız yüreğiyle doğruyu görebilir.

Senin gülmesini bilen yıldızların olacak.

Çölü güzelleştiren, bir yerlerde bir kuyu saklıyor olmasıdır.

Yalnız evcilleştirdiğin şeyleri tanıyabilirsin.

Çünkü sözcükler, yanlış anlama kaynağıdır.

İnsanları mı arıyorsun? Silahları var ve avlıyorlar. Çok can sıkıcı.

Büyükler sayılara bayılırlar. Sesi nasılmış, hangi oyunları severmiş, kelebek biriktirir miymiş, sormazlar bile.

İnsanın gelenekleri olmalıdır.

Yaşamı boyunca tek yaptığı şey bir takım sayıları toplamak. O da bütün gün kendi kendine aynı şeyi söylüyor, senin gibi.

Asıl görülmesi gerekeni gözler göremez.

Dünyadaki binlerce tilkiden sadece biriydi o ama ben onunla dost oldum. Şimdi artık o özel bir tilki.

İnsanlarınsa hiçbir şeyi anlayacak vakitleri yoktur.

İnsanlar mı? Rüzgâr sürüklüyor onları. Kökleri yok, bu yüzden de yaşam onlar için güç.

Birinin sizi evcilleştirmesine izin verirsen; gözyaşlarını da hesaba katmalısınız.