Küçük Özge'nin yüzü "Antalyalı Örümcek Adam" ile güldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Küçük Özge'nin yüzü "Antalyalı Örümcek Adam" ile güldü

Küçük Özge'nin yüzü 'Antalyalı Örümcek Adam' ile güldü
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve babasının evinin tavanına yaptırdığı düzenekle yürümeyi öğrenen Özge Yıldırım, sevdiği kurgusal kahraman "Örümcek Adam"ın kostümünü giyen Burak Soylu ile buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Antalya'da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve babasının evinin tavanına yaptırdığı düzenekle yürümeyi öğrenen Özge Yıldırım, sevdiği kurgusal kahraman "Örümcek Adam"ın kostümünü giyen Burak Soylu ile buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kepez ilçesinde yaşayan Ali İhsan ile İlknur Yıldırım çiftinin 6,5 aylık dünyaya gelen kızları Özge'nin sol bacağı 13 günlükken hastalığı nedeniyle kesildi.

Sol ayağına protez takılan Özge'nin bu şekilde yürümeyi öğrenememesi üzerine baba Yıldırım, evinin salonunun tavanına kurduğu tekerlekli düzenekten sarkıttığı ipi kızını taşıyan kemere bağladı, bu şekilde yürümesini sağladı.

Protez bacak takılan 8 yaşındaki Özge, yürümeyi öğrendikten sonra koşu antrenmanları da yapmaya başladı.

Mutlu olması için Özge'nin en sevdiği kurgusal süper kahraman "Örümcek Adam" ile buluşma hayali de gerçeğe dönüştü.

"Antalyalı Örümcek Adam" olarak bilinen Burak Soylu, Özge ile bir araya geldi.

"Örümcek Adam" kostümü giyen Soylu'yu kapıda gören Özge, büyük sevinç yaşadı. Özge ve "Örümcek Adam" keyifli vakit geçirdi.

"Antalyalı Örümcek Adam" onun için mutluluk kaynağı oldu"

Baba Yıldırım, AA muhabirine, her şeyi kızının gülümsemesi için yaptığını söyledi.

Özge'nin protez bacağını daha iyi kullanması için yoğun çaba gösterdiklerini vurgulayan Yıldırım, "Kızıma daha iyi bir gelecek hazırlamak için çaba gösteriyorum. Özge'nin mutlu şekilde yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz. Zor günlerimiz oluyor ama yine de onu mutlu etmenin yollarını arıyoruz. Özgemiz de hayata hep pozitif bakıyor. Antalyalı Örümcek Adam onun için mutluluk kaynağı oldu." ifadesini kullandı.

"Güzel vakit geçirdik, oyunlar oynadık"

Soylu ise moral ve motivasyon olması için Özge ile bir araya geldiğini kaydetti.

İnsanlara faydalı olmayı sevdiğini belirten Soylu, "Özge'nin yüzü zaten babası sayesinde hep gülüyor. Onu hep mutlu etmiş. Ben de Antalya'nın Örümcek Adamı olarak hep onların yanındayım. Çünkü Özge çok özel bir çocuk. Güzel vakit geçirdik, oyunlar oynadık." dedi.

Küçük Özge'nin yüzü 'Antalyalı Örümcek Adam' ile güldü
Küçük Özge'nin yüzü 'Antalyalı Örümcek Adam' ile güldü
Küçük Özge'nin yüzü 'Antalyalı Örümcek Adam' ile güldü
Küçük Özge'nin yüzü 'Antalyalı Örümcek Adam' ile güldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Mustafa Şentop Antony Blinken Mustafa Sarıgül
Magazin Demet Evgar Deniz Çakır Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Nihat Özdemir Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Küçük Özge'nin yüzü "Antalyalı Örümcek Adam" ile güldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 12:35:17. #1.14#

title