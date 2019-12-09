Küçük öğrenciler AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı
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Küçük öğrenciler AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki ilkokul öğrencileri Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.

09.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:06
Küçük öğrenciler AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

'in ilçesindeki ilkokul öğrencileri Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları sınıf öğretmenleri İslim Karadağ Kılıç ile birlikte tek tek inceleyen Fatma Alkan İlkokulu öğrencileri, "haber" kategorisinde 'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon", sporda ise 'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Kaynak: AA
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