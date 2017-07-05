Küçük Muhammed Ali Savaşın İzlerini Vücudundan Silmek İstiyor

ORHAN ÇİÇEK - Suriye'nin Halep kentinde babasının hayatını kaybettiği hava saldırısında bir gözünden olan, vücudunun tamamına yakınında derin yanıklar oluşan 7 yaşındaki Muhammed Ali, savaşın izlerini vücudundan silmek istiyor.



Muhammed Ali, savaşın acımasız yüzünü gören Suriyeli çocuklardan sadece birisi. Çocuğun dünyası, yatalak babası Cemil ile kaldığı çadıra 6 Ocak 2017'de rejim uçaklarının attığı bombanın isabet etmesiyle karardı.



Gözünün birini kaybeden, vücudunun tamamına yakınında derin yanıklar oluşan ve kollarını kullanamayan küçük çocuk, tedavisi için amcası Fuad Ali ile Türkiye'ye getirildi. Adana'da başlayan tedavisine Antalya Akdeniz Şifa Hastanesinde devam edilen Muhammed Ali'nin tek isteği ise yüzündeki savaşın izlerini silebilmek.



Aynaya bakmak istemiyor



Amca Fuad Ali, yaşananlardan en çok yeğeninin etkilendiğini ve durumuna üzüldüklerini söyledi.



Birçok kişinin hayatını alt üst eden savaşın en çok da çocukları etkilediğini vurgulayan Ali, "Yeğenimin yüzünü Türkiye'de güldürmek istiyoruz. Yeğenim görüntüsünden dolayı çok üzülüyor. Aynalardan hep uzak duruyor, bakmak istemiyor. Sürekli babasını özlediğini, görmek istediğini söylüyor." diye konuştu.



Muhammed Ali de Türkiye'de bomba sesleri duymadığı için çok mutlu olduğunu, hemen iyileşip lunaparka gitmek istediğini dile getirdi.



Akdeniz Şifa Hastanesi doktorlarından Erdal Kayhan da Muhammed Ali'nin vücudundaki ağır yanıklar nedeniyle tedavisinin uzun zaman alacağını ifade etti.



Hastane olarak çocuğa her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını aktaran Kayhan, şunları kaydetti:



"İlk etapta isminin verilmesini istemeyen bir plastik cerrahı, Muhammed Ali'yi hiçbir ücret almadan ameliyat etti. Bundan sonraki ameliyatları da peyderpey devam edecek. Çocuk bize ilk geldiğinde ellerini ve kollarını hiç kullanamıyordu, gören gözü kapanmıyordu. Öncelikle bunlar halledildi."



Erdal Kayhan, Muhammed Ali'nin tedavisi için aralarında sanatçı Haluk Levent'in de bulunduğu birçok kişinin katkı sağladığını da sözlerine ekledi.