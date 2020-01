Küçük Melek her ay ameliyat oluyor

12.01.2020 10:15 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:22

Ağrı'da böbreklerinde oluşan taşlar nedeniyle her ay ameliyat olmak zorunda olan 7 yaşındaki Melek Rabia Kaya için öğretmen ve arkadaşları hastane odasında doğum günü kutlaması yaptı.



Ağrılı ev hanımı Hatice ve işçi Naci Kaya çiftinin 6 çocuğundan en küçüğü olan Melek Rabia Kaya (7), üç yıldır böbrek hastası ve böbreklerinde sürekli oluşan taşlar sebebi ile her ay ameliyat olmak zorunda kalıyor. Ağrı Merkez Şerafettin Yaltkaya İlkokulu 1. sınıf öğrencisi olan ve hastalığına bir türlü çare bulunamayan Melek, zamanının büyük bir kısmını hastane odalarında geçirdiği için eğitimine düzenli olarak devam edemiyor. Ailesinin de maddi sıkıntılarla boğuştuğu Melek'in doğum gününü evinde kutlamak istediğini öğrenen öğretmeni Büşra Karakuzu, doğum günü sürprizi hazırladı. Hastalığı yüzünden evine gidemeyen ve son üç yıldır hastane odasında doğum gününü kutlamak zorunda kalan küçük Melek'i öğretmeni, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve arkadaşları ile birlikte tedavi gördüğü Ağrı Devlet Hastanesinde ziyaret etti. Küçük Melek'in doğum gününü kutlayarak çeşitli hediyeler veren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, sınıf öğretmeninden Melek'in durumunu öğrendiklerini ve kendisini hem moral vermek hem de destek olmak amacıyla hastane odasında ziyaret ederek, doğum gününü kutladıklarını söyledi. Melek'in tedavisi için aileye destek olacaklarını belirten Tekin, "Kızımız uzun süredir hasta. Tedavi görüyor. Bizde doğum gününü kutlamak istedik. Kendisi hasta olduğu için doğum gününü arkadaşları ile kutlayamamış. Bizde hastanede arkadaşları ile beraber doğum gününü kutladık. Kendisine acil şifalar diliyorum. İnşallah Melek kızımız bir an önce iyi olur ve arkadaşlarının arasına döner. Tedavisi için elimizden gelen bütün desteği de ailemize sağlamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.



Öğretmen Büşra Karakuzu, hediyeler ile birlikte Melek Rabia'nın karnesini de vererek, "Melek okul açıldığında bir buçuk ay okula gelebildi. Fakat sonrasında hasta olduğu için okula gelemedi. Üç yıldır sürekli tedavi görüyor. Böbrekleri sürekli taş üretiyor. Defalarca ameliyat oldu. Ama her defasında tekrarlıyor. Yurt dışından ilaçları getiriliyor. Annesi ile görüşüyoruz devamlı. Son görüşmemizde sıkıldığını, eve gitmek istediğini ve evde doğum gününü kutlamak istediğini öğrendik. Ancak eve gidemediği için bizde burada doğum gününü kutlamak istedik. Sağ olsun İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Faruk Tekin de bize eşlik etti. Hep birlikte geldik. Arkadaşları ile doğum gününü kutladık. Yaklaşık üç yıldır her doğum gününü hastanede kutlamak zorunda kalıyor. Melek çok zeki bir öğrenci. Karnesini de burada vermek zorunda kaldık. Okumayı da öğrendi. İnşallah sağlığına bir an önce kavuşur" şeklinde konuştu.



"Tedavi için imkanlarımız kısıtlı"



Kızı Melek Rabia'nın üç yıl önce böbrek hastalığına yakalandığını ve böbreklerinin sürekli taş üretmesi sebebi ile her ay düzenli olarak ameliyat olmak zorunda kaldığını dile getiren Hatice Kaya, "Üç yıldır kızım hasta. Ayda bir kez ameliyat olmak zorunda kalıyor. Kızımın Van'daki tedavisinde böbreklerinde sincik taşlar olduğunu söyledi doktorlar. Böbrekleri sürekli taş üretiyor. Şu an Ağrı Devlet Hastanesinde tedavisini yapmaya çalışıyoruz. Ameliyat için bu kez Erzurum'a gideceğiz. Üç yıldır hep hastanelerdeyiz. Ayda bir ameliyat oluyor kızım. Onun dışında da Nefroloji Bölümüne gidiyoruz devamlı. İmkanlarımız kısıtlı. Eşim de çalışamıyor" dedi.



kızı Melek Rabia'nın doğum gününü kutlayan öğretmeni ve İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'e de teşekkür eden anne Kaya, "Bu gün doğum günü ve Melek evde doğum gününü kutlamak istiyordu. Son üç yıldır hep hastane odasında doğum günlerini kutlamak zorunda kalıyoruz. Bugün öğretmeni ve İl Milli Eğitim Müdürümüz doğum gününü kutladılar. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Bize destek oldular. Kızımın iyi olmasını istiyorum" diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA