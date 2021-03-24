İbrahim Zarap hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame düzenlendi

Samsun'un Canik ilçesinde beş yaşındaki kız çocuğunun önünde eski eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap hakkında, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla iddianame hazırlanarak Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ayrıca, tutuklanan zanlının olaydan sonra kendisini durdurmak için müdahale eden kişilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Eski eşi Emriye Metegül'ü sokak ortasında döverek ağır yaralayan şüpheli İbrahim Zarap hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan iddianame hazırlandı. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesinden sonra dava açılarak, duruşma günü belirlenecek.

ÇOCUĞUNUN YAYINDA EŞİNİ ÖLDÜRESİYE DÖVMÜŞTÜ

Olay, 6 Mart günü saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metegül ile ilçe meydanında bir araya geldi. Zarap, burada eski eşine tekme- tokat saldırdı. Zarap'ın, yere yığılan Metegül'ü dövdüğü anlar, çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emriye Metegül ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KENDİSİNİ DURDURMAK İSTEYENLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap ifadesinde, eski eşinin kızını bir daha göstermeyeceğini söyleyince bir anda gözünün döndüğünü ve sinir krizi geçirdiği şeklinde savunma yaptı. Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda şüpheli Zarap olaydan sonra kendisini durdurmak için müdahale eden kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi. Zarap 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

TUTUKLU YARGILANACAK

İbrahim Zarap hakkında soruşturma devam ederken, avukatı tarafından tutukluluğuna itiraz edildi. İtiraz mahkeme tarafından görüşüldü ve reddedildi.