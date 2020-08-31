Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu
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Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu

Erzurum'da ailesiyle düğün için gittikleri ilçede kaybolan 2,5 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni, kaybolduğu yerden 15 kilometre uzaklıkta bir çoban tarafından bulundu.

Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu
31.08.2020 09:24 | Son Güncelleme: 31.08.2020 09:47

Dün öğlen saatlerinde Erzurum'un Horasan ilçesinde kaybolan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak'ın cansız bedenine ulaşıldı. Küçük kızın cansız bedeni bir dere kenarında çoban tarafından bulundu.

DÜĞÜN İÇİN GİTTİKLERİ YERDE KAYBOLDU

Kentteki bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Ebrar Bayrak, 2,5 yaşındaki kızı Merve Bayrak'ı alarak düğün törenine katılmak üzere 15 kilometre uzaklıktaki Azap Mahallesi'ne gitti. Öğle saatlerinde akrabalarının evinin önünde oyun oynarken küçük kız çocuğunun evin çevresinde olmadığını gören anne Bayrak, komşularının desteğiyle kızını aramaya başladı. Daha sonra Ebrar Bayrak, aramalardan sonuç alınamaması üzerine durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

CANSIZ BEDENİNİ ÇOBAN BULDU

Mahalledeki tüm arama çalışmalarına rağmen sonuç alamayan ekiplerin çalışmaları, havanın kararması nedeniyle diğer güne ertelendi. Kaybolan küçük kızın cansız bedenine ise köye 8 kilometre uzaklıkta bulunan dere kenarında bir çoban tarafından bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni Horasan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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