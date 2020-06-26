Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı İstanbul'da talihsiz bir kız çocuğu, annesinin sevgilisi tarafından cinsel istismara uğradı. Yaşadıklarını annesine anlatamayan küçük kız, rehber öğretmenine içini dökünce anne, sevgiliden şikayetçi oldu. Dosya İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İstanbul'da annesinin erkek arkadaşı tarafından cinsel istismara uğrayan genç kız durumu rehberlik öğretmenine söyleyince sapık sevgili yakayı ele verdi. Kızının cinsel saldırıya uğradığını öğrenen anne sevgilisi hakkında şikayetçi oldu.

Annesinin sevgilisi tarafından tehditle istismara maruz kalan kız çocuğu rehberlik öğretmenine durumu anlatınca istismardan kurtuldu. Olay geçtiğimiz aylarda İstanbul Sultangazi'de meydana geldi. L.Ç.' isimli genç kadın E.C., isimli kişi ile birliktelik yaşıyordu. E.C., genç kadının kızı ile birlikte ikamet ettiği evde yaşamaya başladı. Geçtiğimiz aylarda sevgilisi L.Ç., ile tartışan E.C., evde küçük kız ile birlikte yalnız kaldı.

SKANDALI REHBER ÖĞRETMENİ ORTAYA ÇIKARDI

Öfkeli adam 12 yaşındaki küçük kızı yanına çağırıp "Ben sana şimdi istediğimi yapacağım, sen de buna razı olacaksın. Yoksa seni babanın yanına yollarım" diyerek tehdit etti. Ardından küçük kızı istismar etmeye başlayan E.C., genç kadının eve gelmesiyle saldırıya son verdi. Fakat küçük kızı istismar etmeye devam eden E.C., mağdur kızın durumu rehberlik öğretmenine anlatmasıyla yakayı ele verdi.

ANNESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Okul rehberlik servisi küçük kızın ifadesini annesiyle paylaşınca anne olayla ilgili şikayetçi oldu. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada mağdur kızın yaşadığı olay nedeniyle depresif olduğu, geceleri uykuya dalmakta zorluk çektiği tespit edildi. Savcılık mağdur kızın annesinin sevgilisi hakkında "Çocuğun Cinsel İstismarı" ve "Tehdit" suçları talebiyle yargılanması için dosyayı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.