Rengi ilgi çekse de sebebi çok acı! Bilinçsiz sulama Küçük Göl'ü pembeye bürüdü
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Rengi ilgi çekse de sebebi çok acı! Bilinçsiz sulama Küçük Göl'ü pembeye bürüdü

Konya'da flamingoların yaşam alanı olarak bilinen Küçük Göl; çiftçilerin bilinçsiz sulama yöntemleri ve iklim değişikliği sonucunda kurudu. Suyun azalmasıyla ortaya çıkan bir bakteri türü ise gölü pembeye bürüdü.

27.08.2020 08:29 | Son Güncelleme: 27.08.2020 09:29

Konya'nın Kulu ilçesindeki 'flamingo cenneti' Düden Gölü'ne komşu Küçük Göl, iklim değişikliği ve bilinçsiz sulama sonucu kurudu. Tatlı su gölü olan Küçük Göl, suların azalmasına bağlı olarak artemia salina bakterisi nedeniyle pembeye büründü. Kuraklığın izleriyle birleşen renk, bölgede güzel manzara oluşturdu.

FLAMİNGOLARIN YAŞAM ALANI

Tuz Gölü'nün kuzeybatısında, Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda yer alan, flamingoların yaşam alanı Düden Gölü'ne komşu Küçük Göl, bölgedeki yoğun yer altı suyu kullanımı ve iklim değişikliği sonucu kurudu. Suda azalmaya bağlı olarak göl, artemia salina bakterisinin patlamalarıyla pembeye büründü. Daha önce flamingolar dahil birçok kuşun yaşam alanı olan Küçük Göl'ün renkleri, kuraklığın izleriyle birleşince görsel güzellik oluşturdu.

Rengi ilgi çekse de sebebi çok acı! Bilinçsiz sulama Küçük Göl'ü pembeye bürüdü

"GÖRSELLİK ÇARPICI OLSA DA ACI VERİCİ"

Küçük Göl'ün, Kulu'nun 'kuş cenneti' olarak tabir edildiğini söyleyen Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ, "Burası 'Kulu'nun kuş cenneti' dediğimiz Küçük Göl diye tabir edilen gölümüz, tamamen kurumuş durumda. Şu sıralarda da zemininde kırmızılıklar görüyoruz. Burada önceden birçok flamingo olurdu ama şu an hiçbiri yok. Çok üzüntü verici ve kuşlar açısından da kayıp bir durum. Bu bölgede flamingolar dahil 200'ün üzerinde kuş barınıyor. Burası İç Anadolu'nun güzide bir yeri. Bu bölgeye Kızılırmak ve ona bağlı olan barajlardan su takviyesi yapılabilir. Göldeki şu an görsellik çarpıcı ve güzel görünse de biz kendi açımızdan büyük bir acıyla ve üzüntüyle görüyoruz" dedi.

"ÇİFTÇİLERİMİZ SUYU BİLİNÇSİZCE KULLANIYOR"

Bölgede var olan suyun da kontrollü kullanılmadığını, bilinçsiz su kullanımına bağlı olarak kuraklığın oluştuğunu belirten Murat Uludağ, şöyle konuştu:

"Burada çiftçilikte ve tarımsal sulamada kullanılan sularımız var. Maalesef zemin suları çiftçilikle kullanıldıkça çekiliyor. Kulu ilçemizin içinden geçen dereyi bile buradaki çiftçilerimiz maalesef bilinçsizce kullanıyor. Böylelikle o suyun da göle gelmesi engellenmiş oluyor. Biz çiftçilerimizin de bu konuya gerekli hassasiyeti göstermesini istiyoruz. Her şey arpa, buğday ve pancar üretmek değil. Kuşlarımızın da burada yaşama hakkının olduğunu söylüyoruz. Doğal hayatı oluşturan etmenlere zarar verilmemesini istiyoruz. Doğal hayattaki çarklardan biri kırıldığı zaman maalesef düzen bozulmakta. Bu bölgede kuşları önemsememek, bölgenin tarımına da zararı olacaktır. O kuşların beslendiği böcekler çoğalacak ve doğal hayattaki denge bozulacak. Bu konuda yardım bekliyoruz."

Rengi ilgi çekse de sebebi çok acı! Bilinçsiz sulama Küçük Göl'ü pembeye bürüdü

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (2)
ERKAN MUTLU: manavgat ve düden şelalerini sularını buralara göller yöresine yönlendirin. boşa akıyor
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
HÜSEYİN: O suların boşa aktığı kanaatine, hangi donelere dayanarak karar verdiniz?
Yayından Kaldır
500
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