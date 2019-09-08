08.09.2019 22:17

Küçük Eymen'in hayalini itfaiyeciler gerçekleştirdi

Düzce'de, büyüyünce itfaiyeci olmak isteyen Eymen Öztürk (6), sünnet arabasının itfaiye aracından olmasını istedi. Konu hakkında bilgi verilen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman'ın talimatıyla, itfaiye aracı sünnet arabası gibi süslenip, küçük Eymen bindirilerek tur attığırıldı.

Düzce Azmimilli Mahallesi'nde oturan ve büyünce itfaiyeci olmak istenen Eymen Öztürk, babası Adem Öztürk'e sünnet arabasının itfaiye aracından olmasını istediğini söyledi. Adem Öztürk durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman'a iletti. İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman ise gerekli izinleri aldıktan sonra küçük Eymen'in talebinin gerçekleştirileceği sözünü verdi.

Bunun üzerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ve genel olarak kurtarma çalışmalarında kullanılan kamyonet süslenerek sünnet arabasına dönüştürüldü. İtfaiye erleri kendi elleriyle itfaiye aracının üzerine 'Eymen' ve 'Maşallah' yazıları yapıştırdı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne giden Eymen sünnet arabasını görünce mutlu oldu. Eymen Öztürk, "Ben büyüyünce itfaiyeci olmak istiyorum. Sünnet arabamın itfaiye arabasından olmasını istedim." dedi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman ise 'Eymen'in babası bizi aradı ve ricada bulundu. Çocuğun sünnet aracı ile sünnet alanına gitmek istediğini söyledi. Bize de güzel geldi. Kullandığımız araç vaka aracı ama Eymen'in şansına da şu ana kadar bir vaka meydana gelmedi. Olurda yolda bir vaka olursa Eymen'i de vakaya götüreceğiz. Bu isteği bu ricası bizim için bir emirdir. Çünkü onların gönlünü kırmamak, itfaiyeciliğin ne kadar onurlu bir meslek olduğunu öğretmek, çocuklara bunu aşılamak amacıyla Eymen'i kırmadık.ö dedi.

Konuşmaların ardından Eymen'in sünnet aracı olan itfaiye aracı Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden çıkarak şehir merkezinde konvoy turu attıktan sonra düğün salonuna gitti.

Kaynak: DHA