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Küçük çocuğun ölümünden sonra yolu trafiğe kapattılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Küçük çocuğun ölümünden sonra yolu trafiğe kapattılar

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı kazanın yaşandığı kavşakta en son küçük bir çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından vatandaşlar yolu trafiğe kapattı.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı kazanın yaşandığı kavşakta en son küçük bir çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından vatandaşlar yolu trafiğe kapattı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Uşak'ta Sivaslı ilçesine bağlı Pınarbaşı Beldesi'nde meydana geldi. İddialara göre iddialara göre belde merkezinde bulunan kavşakta Okay Çakı (11) kontrolündeki plakasız motosiklet, C.A. kontrolündeki 20 F 1171 plakalı minibüsle çarpıştı. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Çakı Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken C.A. ise ekiplerce gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bugün Çakın'ın defin işlemleri sonrasında, bir grup vatandaş kazanın gerçekleştiği kavşağa gitti. Büyüyerek toplanan onlarca vatandaş, Uşak - Denizli Karayolunu trafiğe kapattı. Araçlarına geçiş izni verilmeyen sürücülerin ihbarları sonrasında olay yerine Sivaslı Kaymakamı Semih Cembekli, Sivaslı Belediye Başkanı Hürrüyet Şafak ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın yaşandığını kavşakta defalarca ölümlü ve yaralanmalı kazaların yaşandığını dile getiren vatandaşlar, kavşağa trafik lambası konulmasını istedi. Kaymakam Cembekli'nin vatandaşlarla yaptığı konuşmanın ardından karayolu yeniden trafiğe açıldı. - UŞAK

Küçük çocuğun ölümünden sonra yolu trafiğe kapattılar

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