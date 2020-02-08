Küçük çizerlerin ödüllü eserleri Bursa'da sergileniyor

08.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:14

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSMEK Gemlik Paşa Konağı Kurs Merkezi'nde eğitim alan 7-15 yaş arası kursiyerlerin hazırladığı "Küçük Çizerlerden Büyük Çizgiler" temalı 100 eserden oluşan ve 21'i ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül alan karikatür sergisi, Tayyare Kültür Merkezi'nde açıldı.

Serginin açılış konuşmasında söz alan Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Yunus Kaldırım,

"Gemlik ilçemizde bulunan Paşa Konağı Kurs Merkezi'nde çok güzel işler ortaya konuluyor. Sanata adım atan, bu değerli genç beyinlerimize BUSMEK ailesi olarak böyle sanatlarla buluşturup, bu imkanları sağladığımız için sonsuz mutluluk duyuyorum. Ayrıca Gemlik'ten çıkıp uluslar arası yarışmalarda birincilik ve ikincilik alabiliyorsak, bundan sonra da daha iyi şeyler yapabiliriz. Bu vesileyle emeği geçen tüm yönetici ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Tayyare Kültür Merkezi Cemal Nadir Güler ve Sami Güner Sanat Galerisi'ndeki açılışa, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü İbrahim Karaman, BUSMEK yöneticileri, kursiyerler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Kaynak: AA