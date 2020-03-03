Kübra Par kimdir? Kübra Par nereli, kaç yaşında? Kübra Par eşi kim?

03.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:58

Kübra Par biyografisi, hayatı araştırılıyor. Film yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun ile evlidir. Nisanın Gölgesi adlı şiirle Cahit Zarifoğlu şiir ödüllerinde ödül sahibi oldu. Siyaset Bilimi mezunu olan Kübra Par nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

KÜBRA PAR KİMDİR?

Başarılı gazeteci Par'ın tam adı Kübra Parmaksızoğlu Coşkun şeklindedir. Kübra Par, 20 Nisan 1984 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. 2007 senesinde Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı.

Kübra Par, 2003 yılında Cahit Zarifoğlu şiir ödüllerinde "Nisanın Gölgesi" adlı şiiriyle jüri özel ödülünü kazanmıştır. Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun ile evli olan Parmaksızoğlu, Habertürk'ün Web Haber Müdürlüğü'nü üstlendiği gibi Perşembe günleri Habertürk ekranlarında 'Açık ve Net' adlı televizyon programını hazırlayıp sunuyor. Aynı zamanda her Pazar, Habertürk Gazetesi'nde Haftanın Röportajı bölümünü hazırlıyor.