Kübra, organlarıyla 5 kişiye hayat verdi
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Kübra, organlarıyla 5 kişiye hayat verdi

Kübra, organlarıyla 5 kişiye hayat verdi
Demirören Haber Ajansı / Tufan Dalgıç - Haberler | Güncel

BALIKESİR'de TIR'la çarpışan otomobilde yaralanan Kübra Aygörmüş'ün (29), tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti.

BALIKESİR'de TIR'la çarpışan otomobilde yaralanan Kübra Aygörmüş'ün (29), tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Geçen yıl organ bağışında bulunan Aygörmüş'ün alınan karaciğer, iki böbrek ve iki korneası, Bursa'da 5 hastaya nakledildi.

Bandırma ilçesi Erdek Kavşağı'nda çarşamba günü Mert Kaplan (26) yönetimindeki 06 D 5341 plakalı otomobil ile Uğur Erdil (58) yönetimindeki 11 AAB 206 plakalı tavuk gübresi yüklü TIR çarpıştı. Kontrolden çıkan TIR, beton bariyerleri aşarak Bandırma Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği bahçesine girip park halindeki 3 aracın üzerine düşüp, yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü Mert Kaplan ile yanındaki Yasin İris (25), Büşra Aygörmüş (24), Kübra Aygörmüş (29) ve TIR şoförü Uğur Erdil yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ORGANLARI UMUT OLDUYaralılardan Kübra Aygörmüş'ün dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Geçen yıl organ bağışında bulunan Aygörmüş'ün organları, yapılan operasyonla alındı. Kübra Aygörmüş'ün karaciğer ve korneaları Bursa Uludağ Üniverisitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, böbrekleri ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderilerek, organ bekleyen 5 hastaya nakledildi.

Kübra Aygörmüş'ün cenazesi, bugün Bandırma'da toprağa verilecek.


Kübra, organlarıyla 5 kişiye hayat verdi
Kübra, organlarıyla 5 kişiye hayat verdi
Kübra, organlarıyla 5 kişiye hayat verdi
Kübra, organlarıyla 5 kişiye hayat verdi
Kübra, organlarıyla 5 kişiye hayat verdi
Kübra, organlarıyla 5 kişiye hayat verdi
Kübra, organlarıyla 5 kişiye hayat verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tufan Dalgıç

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