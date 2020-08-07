KUBİLAY AYDIN'DAN DJ KABİNİNDE SOSYAL MESAFE UYARISI! Çeşme ile Bodrum arasında mekik dokuyan Dj Kubilay Aydın Bodrum Türkbükü'ndeki Ganj'da sahne aldı.

Çıkardığı "Night Clubbin" isimli parça ile dünyanın en önemli elektronik müzik sitesi Beatport'te 5 numaraya yükselme başarısı gösteren ünlü dj Çeşme, Bodrum arasında mekik dokuyor. Kubilay Aydın'ın önceki gün de durağı Ganj Türkbükü'ydü. Happy hour partisinde dj kabinine geçen Aydın kendisini dinlemeye gelenleri doyasıya eğlendirdi. İşletmeci Erkan Kara ile birlikte objektiflere poz veren Kubilay Aydın şarkı aralarında hazırladığı remiks ile de sık sık "Sosyal mesafeye uyalım" anonsu yaptı.





Kaynak: Snob Magazin