Aşklarını sosyal medyada ve özel etkinliklerde gözler önüne seren çiftin evlilik yolunda ilk adımı attığı iddiaları magazin basınında geniş yankı uyandırdı. Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan evleniyor mu? Gelen son bilgilere göre çift, ilişkilerini ciddiyete taşıdı ve yakın çevrelerine nişanlandıklarını duyurdu. Peki, Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan evleniyor mu?

KUBİLAY AKA VE HAFSANUR SANCAKTUTAN EVLENİYOR MU?

Oyuncu çift Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan evleniyor. Geçtiğimiz yaz aşklarını ilan eden çift, ilişkilerini bir adım ileri taşıyarak nişanlandı. Kubilay Aka, sevgilisi Hafsanur Sancaktutan için özel bir gece düzenleyerek evlilik teklifinde bulundu ve Sancaktutan bu teklifi kabul etti. Çift, şimdilik bu mutlu haberi sadece yakın çevreleriyle paylaştı.