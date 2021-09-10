Kubilay Aka kimdir? Kubilay Aka hayatı ve biyografisi! Kubilay Aka kaç yaşında, nereli?
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Kubilay Aka kimdir? Kubilay Aka hayatı ve biyografisi! Kubilay Aka kaç yaşında, nereli?

Kubilay Aka kimdir? Kubilay Aka hayatı ve biyografisi! Kubilay Aka kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Kubilay Aka, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Kubilay Aka hakkında merak edilenler. Kubilay Aka hayatı ve biyografisi. Kubilay Aka kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Kubilay Aka merak konusu oldu. İşte Kubilay Aka hakkında merak edilen Kubilay Aka kimdir, Kubilay Aka hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

KUBİLAY AKA KİMDİR?

Doğum tarihi: 12 Nisan 1995

Kaç yaşında: 26 yıl yaşında Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Nereli: İstanbul

Boy: 1,83 m

1995 yılında dünyaya gelen Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Havaalanı Yönetim bölümünden mezun olmuştur. Daha sonraları oyunculuk eğitimi almıştır. Kanal D'de yayımlanmış Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal ve Çukur dizisinde Celasun karakterlerini canlandırmıştır. 2018 yılında Aşk Bu Mu? filminde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşmıştır. 2020 yılında Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Kerem karakterini canlandırmıştır. 2021 yılında Cam Tavanlar dizisinde Bensu Soral ile başrolü paylaşmıştır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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Kubilay Aka kimdir? Kubilay Aka hayatı ve biyografisi! Kubilay Aka kaç yaşında, nereli? - Haberler
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