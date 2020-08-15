Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin'in sunucusu Gözde Kansu, oyuncuğa geri dönmek istediğini söyleyerek işinden istifa etti. Kansu'nun yerine sunuculuk yapacak ünlü isim de belli oldu.

Başarılı oyuncu Gözde Kansu, yapımcılığını Global Medya'nın üstlendiği, jüri koltuğunda Bülent Ersoy, Işıl Reçber, Seçkin Süngüç ve Adnan Serter'in oturduğu yarışma programının sunuculuğundan ayrıldı. Kansu ayrılık nedeni olarak ise asıl mesleği olan oyunculuğu özlediğini ve dizi setlerine geri dönmek istediğini söylemişti. Bu ayrılığın ardından yarışma programının yeni bölümleri yayınlanmadı. Yarışmanın yeni sunucusu ise netleşti.

GÖZDE'NİN YERİNE ÇİĞDEM GELİYOR

Gözde Kansu'nun ayrılığının ardından görevi güzel oyuncu Çiğdem Batur devralıyor. Oyuncu Çiğdem Batur, tiyatro oyunlarının yanı sıra Bizim Hikaye ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde de rol almıştı.