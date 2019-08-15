15.08.2019 13:31

Kuaförde saçlarını yıkatan arkadaşının çantasını boşalttı...Çaldığı altınları tuvalet kağıdına saklamış

BARTIN - Bartın'da arkadaşını soyan kadın gözaltına alındı. Kadının arkadaşının kuaförde saçlarını yıkatmasını fırsat bilerek çantasını boşalttığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, A.Ç. isimli şahıs Huriye Özcan isimli arkadaşı ile birlikte kuaföre gitti. Kuaförde saçlarını yaptıran Özcan'ın saçlarını yıkatmasını fırsat bile A.Ç. bu sırada arkadaşının çantasında bulunan altınları ve dövizleri çaldı. Eve gidince altınlarının yerinde olmadığını gören Huriye Özcan, Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından harekete geçen Asayiş Şube ekipleri kadının gün içerisindeki gittiği yerleri tek tek kontrol etti. Ardından kadının gittiği kuaförde olayı aydınlatan ekipler daha sonra A.Ç.'nin ikametine baskın yaptı. Evde yapılan aramada altınlar ve dövizler tuvalette, tuvalet kağıdı içerisinde gizlenmiş halde bulundu. Bulunan altınlar sahibine teslim edilirken, A.Ç. sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kadının yapılan ilk sorgusunda icralık olduğunu ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Kaynak: İHA