KTO'DA Söğüt İnşaat Sektör Temsilcileri İle Bir araya geldi
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KTO'DA Söğüt İnşaat Sektör Temsilcileri İle Bir araya geldi

KTO'DA Söğüt İnşaat Sektör Temsilcileri İle Bir araya geldi
Bültenler - Haberler | Güncel

Körfez Ticaret Odası önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt KTO İnşaat grubu temsilcileri ile bir araya gelerek sorun ve çözüm önerilerini dinledi.

Körfez Ticaret Odası önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt KTO İnşaat grubu temsilcileri ile bir araya gelerek sorun ve çözüm önerilerini dinledi.

İNŞAAT PROJELERİ KONTROL VE ONAYLAMA SÜREÇLERİ KONUŞULDU

Körfez Ticaret Odası ev sahipliğinde yapılan toplantıya Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, KTO Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Küpeli, Meclis Üyesi Ramazan Kurtaran, KTO 15. Komite Başkanı ve Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Hacet Aşar ve İnşaat grubu temsilcileri katıldı. Toplantıda Körfez ilçede inşaat projelerinin kontrol ve onaylanma süreçleri, Körfez belediyesi ve ilgili paydaşlar arasındaki iletişim kanallarını geliştirerek süreçlerin hızlandırılması ve katma değerli bir hizmet sunmaya yönelik istişare toplantısı toplantının ana gündem maddelerini oluşturdu.

KTO BAŞKANINDAN SÖĞÜT'E TEŞEKKÜR

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk'ün yaptığı konuşmada Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e teşekkür ederek Körfez ilçemizin her sorununda en önemli paydaşımız olan Körfez Belediyesi ile güzel işbirlikleri yapıyor, sorunların belirlenmesi ve çözümü noktasında ortak çalışmalara imza atıyoruz. Bu kapsamda ilçemizde önemli bir sektör kolunu oluşturan inşaat grubu üyelerimiz ile Belediye Başkanımızı bir araya getirerek birinci ağızdan sorunları dinlemesini rica ettik. Bizleri kırmayarak toplantımıza gelen sayın başkana teşekkür ediyorum' 'dedi.

Kaynak: Bültenler

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