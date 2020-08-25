KTO'da otel, lokanta ve eğlence yerleri yetkililerine hijyen eğitimi
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KTO'da otel, lokanta ve eğlence yerleri yetkililerine hijyen eğitimi

Kayseri Ticaret Odası, 40. Meslek Komitesi Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri ve Benzeri Hizmet Firmaları üyelerine yönelik Hijyen eğitimi gerçekleştirdi.

KTO'da otel, lokanta ve eğlence yerleri yetkililerine hijyen eğitimi
25.08.2020 14:53 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:57

Kayseri Ticaret Odası, 40. Meslek Komitesi Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri ve Benzeri Hizmet Firmaları üyelerine yönelik Hijyen eğitimi gerçekleştirdi. Eğitimde konuşan Başkan Ömer Gülsoy, Pandemiden en fazla etkilenen maalesef hizmet sektörümüz oldu. Bu durum, hepimizin ortak sorumluluğu. Eğer topyekün gerekli tedbirleri alırsak yani maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinden taviz vermezsek, bu süreci en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum. Aksi takdirde sürecin uzaması sağlık açısından büyük tehdit olduğu gibi, ekonomik bağlamda da bize ek külfet olarak geri dönüyor." dedi.

Kayseri Ticaret Odası, 40. Meslek komitesi üyelerinden gelen talep üzerine hijyen eğitimi verildi. Eğitim Salonunda Kocasinan Halk Eğitim Merkezi Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Esra Aydın tarafından verilen eğitime Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri yetkilileri ile yemekhane ve temizlik personeli katıldı.

Eğitim toplantısına konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, meslek komitelerinden gelen talepleri değerlendirerek çözüm aşamasında Yönetim Kurulu olarak canla, başla çalıştıklarını söyledi. Pandemi sürecinde Oda olarak yaptıkları çalışmalar hakkında toplantıya katılan üyelere bilgiler veren Başkan Gülsoy, "En son devletimizin verdiği destek ve teşviklerin yüzde 90'nda bizim çalışmalarımız var. Nefes, Cansuyu, KGF Kredileri ile Sokağa çıkma kısıtlamaların yaşandığı dönemlerde işletmelerimizin açılması, ihracat yapan sanayicilerimizin siparişlerini yetiştirmeleri noktasında alınan izinler Kayseri Ticaret Odamız tarafından verildi. Bu pandemiden etkilenmeyen hiçbir sektör yok. Bütün sektörler etkilendi. Ama en büyük etkilenen hizmet sektörüdür. Turizm amaçlı çalışan otellerimiz, restoranlarımız, kafelerimiz, lokantalarımız gibi 40'ncı Meslek Komitemizin bünyesinde bulunan işyerlerimiz daha çok etkilenmiştir. Bu meslek komitemiz turizm ve ülke açısından çok önemli bir sektörümüz. Milli gelirimizde ihracatımıza en büyük etkiyi Turizm sektörümüz sağlıyor. Maalesef istediğimiz canlılığı yakalayamadık. Bu ay yerli turizm açısından fena değiliz. İnşallah bu pandemiden kurtulmayı rabbim nasip etsin. " diye konuştu.

Başkan Gülsoy, son zamanlarda Kayseri'de artan vaka sayılarına dikkat çekerek,"Bu melanetinin kimde olduğunu bilemiyoruz, herkeste de olabilir. Bu durum, hepimizin ortak sorumluluğu. Eğer topyekün gerekli tedbirleri alırsak yani maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinden taviz vermezsek, bu süreci en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum. Aksi takdirde sürecin uzaması sağlık açısından büyük tehdit olduğu gibi, ekonomik bağlamda da bize ek külfet olarak geri dönüyor. Çarşıda denetlemelere çıkıyoruz halkımızın yüzde 90'ı maske ve mesafeye dikkat ediyor. Temizlik zaten bizim dinimizin kuralı. Biraz daha kurallara riayet etmemiz lazım. Önce kendimiz, sonra sevdiklerimiz için. Bana bir şey olmaz cesareti ve cahilliğini yapmamak lazım. Bu 3 kuralda mümkün olduğunca hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Çevremizdeki insanlarda birbirlerini doğru yönde telkin etmelidir. Maskesiz insanları yanımıza yaklaştırmadan uyararak "lütfen maskenizi takar mısınız" demeliyiz. Mesafemizi mutlaka korumamız gerekiyor. Bizler sıcak kanlı insanlarız. Tokalaşmak ve sarılmak isteriz. Çocuğumuza bile yeri geldiğinde sarılmadan, mesafeyi koruyarak uzaktan sevmemiz gerekiyor. İnşallah bundan kurtulacağız. İlerleyen zamanda yine çocuklarımızı ve sevdiklerimizle tokalaşır, bağrımıza basarız." İfadelerini kullandı.

Eğitim toplantısında daha sonra Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Esra Aydın tarafından mevzuatlar, işyerlerinde riskler/bulaşma yolları, hijyen, enfeksiyon ve zehirlenmeler, COVİD-19 belirtileri, korunma yolları ve işyerlerinde uygulanması gereken tedbirler gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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