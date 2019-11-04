KSO Başkanı Zeytinoğlu enflasyon oranları ile dış ticaret rakamlarını değerlendirdi

04.11.2019 14:42

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu TÜİK tarafından açıklanan ve ekimde aylık yüzde 2 artışla yıllık yüzde 8.55'e gerileyen enflasyon oranlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yıllık enflasyondaki gerilemenin, baz etkisiyle ekimde de devam edeceğini bekliyorduk. Nitekim enflasyonun yüzde 8.55'e gerilediğini görüyoruz. Önümüzdeki aylarda baz etkisinin ortadan kalkması nedeniyle, enflasyonda göreli yükseliş olabileceğini ve hedeflenen yüzde 12 seviyesi ile uyumlu olarak tekrar çift haneye çıkabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Ekim'de yıllık ÜFE'de de gerilemenin devam ettiğini söyleyen Zeytinoğlu, "ÜFE, aylık yüzde 0.17 artışla yıllık yüzde 1.70'e indi. Yıllık ÜFE'de son yılların en düşük oranını görüyoruz. Detaylarına baktığımızda, ara mallarında aylık yüzde 0,39, yıllık yüzde 1.39 gerileme var. İmalat sanayinde ise aylık 0.03, yıllık yüzde 1.26'lık artışlar ÜFE'deki genel artışın altında kalmış. ÜFE'deki bu iyileşmeyi maliyetler açısından önemli buluyoruz." dedi. Zeytinoğlu, döviz kurlarındaki stabilizenin maliyet enflasyonunu önemli oranda azalttığını, çekirdek enflasyonun manşet enflasyonun altında olmasının bunu teyit ettiğini söyledi.

-KSO Başkanı, dış ticaret rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ekim ayında ihracatımız 15.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki ayın 1.2 milyar dolar üzerinde olmasına rağmen, geçen yılın ekim ayında yapılan ihracatın yüksekliğinden dolayı yüzde 0.1 oranında geriledi. Ocak-ekim döneminde on aylık ihracatımız ise geçen yılın aynı döneminin yüzde 2 üzerinde. Bunu da olumlu değerlendiriyoruz." dedi.

"Ekim ayında ithalatımız yüzde 7.7 artışla 17.4 milyar dolar olarak gerçekleşti." diyen Zeytinoğlu, "ithalat artışının devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla dış ticaret açığı da artarak 1.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında dış ticaret açığında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 256.4'lük artışın temelinde baz etkisini görüyoruz. Kasım ayında da yine baz etkisiyle, dış ticaret açığındaki artışta benzer oranlar göreceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler