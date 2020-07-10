KSBÜ'ye 13 yeni öğretim görevlisi
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KSBÜ'ye 13 yeni öğretim görevlisi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) geleneksel hale gelen çiçekli 'hoş geldiniz' töreni kaldığı yerden devam ediyor.

KSBÜ'ye 13 yeni öğretim görevlisi
10.07.2020 12:57 | Son Güncelleme: 10.07.2020 13:08

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) geleneksel hale gelen çiçekli 'hoş geldiniz' töreni kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak aramıza katılan 13 öğretim elemanı için tören düzenlendi.

KSBÜ'nün kuruluşundan bu yana önemli bir gelenek haline gelen çiçekli hoş geldiniz töreni devam ediyor. Törende KSBÜ üst yönetimi tarafından aramıza yeni katılan öğretim elemanlarına çiçek takdim edildi.

Hoş geldiniz törenine KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu ile birlikte Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Duygu Perçin Renders, Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi ve Prof. Dr. M. Cem Algın katıldı.

Rektör Prof. Dr. Vural Kavuncu, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sıralamasında, Türkiye'de en iyi rakamlara sahip üniversitelerden biri olduğumuzu belirterek, "Tıp Fakültesinde öğretim üyesi başına 6, Diş Hekimliği Fakültesinde 7 öğrenci düşüyor. Bu rakamlar bizim en güçlü çıkış noktalarımızdan biri. Sağlık Üniversitesi için önemli bir şey. Böylelikle öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarız arasında güçlü bir iletişim oluşarak, birlikte verimli çalışmalar yapabilecekler" dedi.

Kütahya için önemli alanlara doktor takviyeleri yaptıklarını belirten Rektör Kavuncu, "İnfertilite ve tüp bebek için Kadın Hastalıkları ve Doğum Birimine bir profesör hocamızı kazandırdık. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünü profesör hocamızla güçlendirdik. Genel olarak fizyoterapi alanında az olan ergoterapi alanına atamalar yaptık. Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilen yeni projemiz Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü için hoca atandı" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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