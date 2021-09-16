KSBÜ'nün 'Aşıya davet' klibi sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı - Haberler
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KSBÜ'nün 'Aşıya davet' klibi sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu - Haberler | Yerel

KSBÜ'nün 'Aşıya davet' klibi sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (KSBÜ), vatandaşları aşıya teşvik etmek için hazırladığı klip sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.

KSBÜ'nün 'Aşıya davet' klibi sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı

KÜTAHYA - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (KSBÜ), vatandaşları aşıya teşvik etmek için hazırladığı klip sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.

Kentin tarihi ve turistin bölgelerinin yer aldığı görüntüler, üniversitenin sosyal medya hesaplarında kısa sürede izlenme rekoru kırdı.Kilipte KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, öğretim üyeleri ve öğrencileri rol aldı

Rektörlükten yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Sağlık Temalı Devlet Üniversitesi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ailesi olarak, hazırladığımız 'Aşı için çal' projesi kapsamında, 'İbrişim örmüyorlar' türküsünü seslendirildi. Aklımızda sağlık kalbimizde mavi günler. Sağlıklı bir gelecek için, siz de lütfen aşınızı olunuz" denildi.

KSBÜ'nün 'Aşıya davet' klibi sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı

KSBÜ'nün 'Aşıya davet' klibi sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı

KSBÜ'nün 'Aşıya davet' klibi sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı

KSBÜ'nün 'Aşıya davet' klibi sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı
İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu - Son Dakika Haberleri
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Haber: KSBÜ'nün 'Aşıya davet' klibi sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı - Haberler
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