Kronik böbrek hastalığı nüfusun yüzde 15'ini etkiliyor

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, kronik böbrek hastalıklarının Türkiye nüfusunun yüzde 15'ini etkilediğini açıkladı.

Abdi İbrahim açıklamasına göre, dünya çapında hızla artan kronik böbrek hastalıklarının önlenmesi ve hastalıklarla ilgili farkındalığın artırılması için her yıl mart aynın ikinci perşembesinde "Dünya Böbrek Günü" olarak kutlanıyor.

Bu yıl "Böbrek Hastalığı ile İyi Yaşamak" sloganı ile kutlanan "Dünya Böbrek Günü" bu alanda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınlarda böbrekleri de etkileyen bazı kronik hastalıkların daha sık görüldüğü belirtilen açıklamaya göre, kadınlarda gebelik önemli bir akut böbrek hasarı nedeni olarak öne çıkıyor.

Açıklamada aktarılan Türkiye Kronik Böbrek Hastalığı Prevalansı Araştırması'na göre, genel erişkin nüfusta kronik böbrek hastalığı görülme oranı yüzde 15,7 olurken Türkiye'de her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığı bulunuyor. Bu tip hastalıklara kadınlarda yüzde 18,4, erkeklerde yüzde 12,8 oranında rastlanıyor.

Kronik böbrek hastalığı görülme oranı yaşla birlikte artarken kronik böbrek hastalığının 40 yaşından büyüklerde yüzde 8-10, 60 yaşın üstündekilerde yüzde 33, 70 yaşından büyüklerde yüzde 42 ve 80 yaşından büyüklerde yüzde 55 oranında görülüyor.

Böbrek nakli yapılan kadınların sayısı daha düşük

Dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan çalışmalar, hastalığın farkındalığının düşük olduğunu gösteriyor. Düşük farkındalık nedeniyle hastalık son dönem böbrek yetmezliği evresine ilerlemesine, kötü yaşam kalitesi ile hastanın sağlığını tehdit ederek, engellilik ve ölüm oranlarının artmasına neden oluyor.

Çalışmalar kronik böbrek hastalığı tedavi sürecinde böbrek bağışlayan kadınların sayısı erkeklerden daha yüksek olmasına rağmen, böbrek nakli yapılan kadınların sayısı daha düşük olduğunu gösteriyor.

Nefes darlığı ve nefes almada zorluk hastalık belirtisi olabilir

Çabuk yorulma, bulantı ve kusmanın böbrek hastalığı belirtileri olarak aktarıldığı açıklamada, şu belirtiler sıralandı:

"Böbrek hastalığının diğer belirtileri; idrarın görünümünde değişiklik (Kanlı, çay rengi, köpüksü) olması. İdrar yapma alışkanlığında değişiklik, miktarda artma veya azalma, idrara sıkışma, idrar yaparken yanma, gece idrara çıkma. Ayak bilekleri, el ve yüzde şişme, yüksek kan basıncı. Nefes darlığı, nefes almada zorluk. Tat almada bozukluk, kötü kokulu nefes."

Dünya Böbrek Günü'nde en sık görülen ve yaşamı tehdit edici kalıtsal hastalıklardan biri olan polikistik böbrek hastalığı hakkında da bilgi veren Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, nadir hastalıklar sınıfına giren ve 400- 1000 doğumda bir görülen genetik bir hastalık olan polikistik böbrek hastalığının tedavi edilmediği sürece her 7 vakadan birinde diyaliz ile sonuçlandığını belirtiyor.

Açıklamada polikistik böbrek hastalığıyla ilgili şu bilgiler verildi:

"Polikistik böbrek hastalığında her iki böbrekte çok sayıda kistin gelişmesi ve zamanla bu kistlerin büyümesi sonucu böbrek fonksiyonlarında yıllar içinde azalma görülüyor. Kadın ve erkeklerde eşit sıklıkta görülen bu hastalıkta böbrekte çok sayıda kist oluşuyor. Oluşan kistler, giderek büyüyerek sonunda böbreği tamamen kistlerden oluşan bir organa dönüştürüyor.

Polikistik böbrek hastalığı olanlar nelere dikkat etmeli: Böbrek yetersizliği ve yüksek tansiyonu olmayan polikistik böbrek hastalarının özel bir diyet yapmalarına gerek yoktur. Yüksek tansiyonu olan hastalar tuzsuz diyet almalıdır. Ancak hastaların kan basıncı normal bile olsa, az tuzlu diyet ile beslenmeleri uygundur.

Fazla kilolu olan böbrek hastalarında, böbrek yetersizliği riskinin daha yüksek olduğuna ilişkin önemli araştırmalar da bulunuyor. Bu nedenle, polikistik böbrek hastalarının kilo almamaya dikkat etmesi, fazla kilolu olanların zayıflaması önemlidir. Bazı deneysel çalışmalarda, kafeinin, böbrek kistlerini artırıcı etki gösterebileceğine ilişkin veriler elde edilmiştir. Zararlı etkisinin olabileceği düşünülerek, aşırı çay ve kahve tüketiminden kaçınılması önerilir."

Su tüketimini artırın

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü açıklamasında, sağlıklı yaşam tarzlarının teşvik edilmesi ve benimsenmesi ile birçok böbrek hastalığı türünün önlenebileceği uyarısında bulunuldu.

Söz konusu hastalıkların geciktirilebileceği veya kontrol altına alınabileceği belirtilen açıklamada, böbrek sağlığı için bilinmesi gereken kurallar sıralandı:

"Böbrek sağlığı için uyulması gereken kurallar: Daha hareketli olun, kilonuzu koruyun. Kan şekerinizi düzenli olarak kontrol ettirin. Kan basıncınızı ölçtürün. Yüksek saptanması durumunda doktora başvurun. Sağlıklı beslenin ve tuz alımını kısıtlayın. Su tüketimini artırın. Sigara ve tütün ürünlerini kullanmayın. Rastgele ilaç kullanımından veya bitkisel ürünlerden uzak durun. Risk grubunda ise böbreklerinizi kontrol ettirin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan