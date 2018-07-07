Kriz Dönemlerini "Hobi Bahçesi" ile Atlatıyorlar

SUAT ÖZTÜRK - Elazığ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Beyyurdu Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde kurulan "hobi bahçesi"nde psikolojik sorunları olanlar ile zihinsel engelli kadınlar rehabilite ediliyor.

Beyyurdu Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde Karşıyaka Mahallesi'ndeki 5 bin metrekarelik alanda kurulan "hobi bahçesi" ile psikolojik sorunları olan ve zihinsel engelli kadınlar yaşama tutunuyor. Merkezde kalan 50'yi aşkın kadın, günün büyük bölümünü geçirdikleri bahçede tarımsal faaliyetlerde bulunuyor.

Hastaların tarımla buluşmasını ve toplumsal yaşama katılımını sağlamak amacıyla kurulan bahçede, toprakla uğraşarak zaman geçiren kadınlar, elleriyle sebze yetiştirmenin sevincini yaşıyor.

Bilgi ve becerileri gelişiyor

Merkez müdürü Mehmet Sena Güvercin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hobi bahçesiyle zihinsel engellilerin bilgi ve becerilerini geliştiğini söyledi. Bu tür tedavi yönteminin Selçuklular döneminde de uygulandığını aktaran Güvercin, "Eski dönemlerde, çiçeklerle, ağaçla, toprakla tedavi edildiği görülmüştür. Tarihimizden gelen bu kadar bilgi kaynağı ile biz de merkezde hobi bahçesi oluşturduk. Toprak, su ve doğanın üçlemesi ile çeşitli faaliyetler yapıyoruz." dedi.

Merkezdeki kadınların canları sıkıldığı zaman bahçede zaman geçirdiğini, yabani otları temizlediklerini, bahçenin sulamasını yaptıklarını aktaran Güvercin, bahçede domates, salatalık, biber, kavun, karpuz, nane, reyhan, soğan, mısır, günebakan gibi çeşitli doğal ürünler yetiştirdiklerini belirtti.

"Hastalarımızı özellikle kriz dönemlerinde bahçeye çıkarıyoruz"

Merkezde psikolojik sorunları olan ve zihinsel engelli 58 kadın bulunduğunu ifade eden Güvercin, şöyle konuştu:

"Hastalarımızı özellikle kriz dönemlerinde bahçeye çıkarıyoruz. Hastalarımızın özellikle kriz dönemlerinde bu gibi faaliyetlere katılması onları rahatlatıyor, kendilerini toprağa, doğaya ve bitkiye veriyorlar. Merkezimiz, Türkiye'nin en ideal kuruluşlarından biri. Hastalarımız, tamamen doğa, toprak ve bitki ile iç içe bir yaşam sürüyor."

Hastaların bu tür etkinliklerle mutlu olduğunu anlatan Güvercin, merkezdeki engellilerin talebi üzerine hobi bahçesini oluşturduklarını sözlerine ekledi.

Kadınlar mutlu

Hastalardan Özlem Çelik (20) da merkezde uzun süredir kaldığını, mutlu ve huzurlu olduğunu söyledi.

Bahçede çapa yaptığını, zamanının çok güzel geçtiğini dile getiren Çelik, "14 yıldır bu kurumlarda kalıyorum. Vaktimiz çok iyi geçiyor. Devletimize çok teşekkür ederim, bizlere bu imkanları sundukları için." dedi.

Yeter Ünlü (44) de çocukluğunun köyde geçtiğini, toprağı çok sevdiğini belirterek bahçede çalıştığı için mutlu olduğunu anlattı.

Engellilerden Saliha Gedik (35) ise "Bu bahçenin çapasını ve bakımını yapıyorum. Güzel zaman geçiriyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Elazığ'ı ve arkadaşlarımı çok sevdim. Bizlere çok iyi davranıyorlar. Devletimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.