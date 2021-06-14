Kritik görüşmeye saatler kaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden saat 18.00'de bir araya gelecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kritik görüşmeye saatler kaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden saat 18.00'de bir araya gelecek

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi kapsamında bugün ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek. Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasından sonra liderler arasında gerçekleşecek olan ilk yüz yüze görüşmenin saat 18.00'de başlayacağı öğrenildi.

Brüksel'de gerçekleşecek olan NATO Liderler Zirvesi için dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'ya uçtu. Burada hem zirveye katılacak olan Erdoğan, hem de dünya liderleri ile de kritik görüşmeler yapacak.

İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki en önemli görüşme ise ABD Başkanı Biden ile olacak. Biden'ın başkan olmasından sonra ilk kez yüz yüze bir toplantı yapacak olan iki liderin gündeminde ele alınacak birçok konu bulunuyor. Görüşmede ABD'nin 24 Nisan çıkışı, S-400'ler, Afganistan, Suriye ve Libya başta olmak üzere önemli başlıklar değerlendirilecek.

GÖZLER SAAT 18.00'DE

Öte yandan tüm gözlerin çevrildiği tarihi görüşmenin saati de belli oldu. Anadolu Ajansı'ndan Hakan Çopur'un verdiği bilgiye göre Erdoğan-Biden arasındaki toplantı saat 18.00'de gerçekleşecek. Bir buçuk saat sürmesi beklenen görüşme sonrasında iki liderin de ayrı ayrı basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Kritik görüşmeye saatler kaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden saat 18.00'de bir araya gelecek

1,5 YIL SONRA YÜZ YÜZE İLK ULUSLARARASI ZİRVE

Öte yandan program, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra yüz yüze katıldığı ilk uluslararası zirve olma özelliği taşıyor. Erdoğan, son olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine 19 Ocak 2020'de Almanya'da Libya konusunda gerçekleştirilen zirveye katılmış, bu tarihten sonra gerçekleştirilen D-8 Zirvesi, 14. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi, İklim Zirvesi gibi pek çok uluslararası programa çevrim içi iştirak etmişti.

Kritik Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi ABD basınından dikkat çeken uyarı: Karşınızda dedelerinizin Türkiye'si yok
Kritik Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi ABD basınından dikkat çeken uyarı: Karşınızda dedelerinizin Türkiye'si yok
Kritik görüşmeye saatler kaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden saat 18.00'de bir araya gelecek
Kritik Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi ABD basınından dikkat çeken uyarı: Karşınızda dedelerinizin Türkiye'si yok
Kritik Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi ABD basınından dikkat çeken uyarı: Karşınızda dedelerinizin Türkiye'si yok
ABD Başkanı Biden, gazetecileri oturduğu masadan kovdurdu
ABD Başkanı Biden, gazetecileri oturduğu masadan kovdurdu
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Joe Biden Ali Babacan Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Enis Arıkan Şeyma Subaşı Funda Eryiğit Burcu Biricik
Spor Diego Ali Koç Şenol Güneş Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kritik görüşmeye saatler kaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden saat 18.00'de bir araya gelecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 09:53:42. #1.16#

title