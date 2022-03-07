Kremlin, Ukrayna'ya yönelik çağrısını yineledi: 3 şartı yerine getirin, savaşın anında sonlanır

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde 12. güne girilirken, Moskova yönetimi saldırılarını her geçen gün biraz daha artırıyor. Rus birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev sınırına kadar dayanırken, Ukrayna halkı da savunma için şehrin her yanına hendekler kazıp savaş hazırlığı yapıyor.

PUTİN'İN 3 ŞARTI

İki ülke arasında bir yandan müzakereler devam ederken diğer yandan liderler arasındaki telefon diplomasisi de sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ukrayna konusunda anlaşmaya varılması için şartları olduğunu söyledi. Telefon görüşmesinde Putin, Kremlin'den yapılan açıklamaya göre şu şartları dile getirdi: Kırım'da Rusya'nın egemenliğinin kabul edilmesi, Ukrayna hükümetinin anti-nazilileştirilmesi ve askerden arındırılması, Ukrayna topraklarına özel statü verilmesi.

Putin, ancak bu şartların karşılanması durumunda bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Rus lider, "Rusya Ukrayna'nın temsilcileriyle konuşmaya açıktır. Müzakerelerin istenilen sonucu vermesini bekliyoruz" dedi.

PESKOV, PUTİN'İN ŞARTLARINI YİNELEDİ

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da Ukrayna'ya yönelik işgalin sona ermesi için sundukları 3 şartın halen geçerli olduğunu ve bu maddelerin gerçekleştirilmesi halinde operasyonun anında sonlanacağını belirtti.