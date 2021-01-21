Kremlin'den ABD Başkanı Biden ile ilgili ilk mesaj: Hiçbir şeyi değiştirmeyecek
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Kremlin'den ABD Başkanı Biden ile ilgili ilk mesaj: Hiçbir şeyi değiştirmeyecek

21.01.2021 10:42 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:10
Kremlin'den ABD Başkanı Biden ile ilgili ilk mesaj: Hiçbir şeyi değiştirmeyecek

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD'nin 46. başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden'a ilişkin, "Biden'ın başkanlık görevini devralması, Rusya açısından hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Rusya, yıllardır olduğu gibi ABD ile iyi ilişkiler aramaya devam edecek" dedi.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçiminden zaferle çıkan Joe Biden, dün Kongre binasında düzenlenen yemin töreni ile görevi eski Başkan Donald Trump'tan resmen devraldı.

"İYİ İLİŞKİLER ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Dün itibariyle göreve başlayan Biden'a dünya liderlerinden tebrik mesajları gelirken, Rusya'dan ise temkinli bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Biden'ın başkanlığının Rusya açısından hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini vurgulayarak, "Rusya, yıllardır olduğu gibi ABD ile iyi ilişkiler aramaya devam edecek. Rusya'nın çabalarına yönelik Washington'dan gelen bir siyasi irade olup olmayacağı tamamen Biden ve ekibine bağlı" dedi.

"YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLADIĞINI UMUT EDİYORUM"

Biden'ın dün Washington'daki Kongre binasında gerçekleştirilen yemin törenine katılan Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov ise, "Biden'ın yemin töreninde yaptığı konuşmayı dikkatle dinledim. Rusya ve ABD ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını umut ediyorum. Rusya ve ABD ilişkileri açısından yeni bir sayfa açılmasını umduğumuzu defalarca dile getirdik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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