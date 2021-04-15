Kremlin: Putin-Biden görüşmesi birkaç hafta içinde olmayacak
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Kremlin: Putin-Biden görüşmesi birkaç hafta içinde olmayacak

Kremlin: Putin-Biden görüşmesi birkaç hafta içinde olmayacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılması planlanan görüşmenin önümüzdeki haftalar içinde olmayacağını duyurdu.

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Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılması planlanan görüşmenin önümüzdeki haftalar içinde olmayacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirmek için bir araya gelme teklifinde bulunduğunu açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, söz konusu görüşmenin birkaç hafta içinde yapılmasının mümkün olmadığını açıkladı. Basın mensuplarına konuşan Peskov, "Doğal olarak, bu kadar hızlı bir ikili toplantı düzenlemek mümkün olmayacak. Bu konuda analizlerimiz devam ediyor" dedi.

BİDEN'DAN PUTİN'E GÖRÜŞME TEKLİFİ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın dün Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyurulmuştu. Görüşmede birçok bölgesel ve küresel konunun ele alındığına işaret edilen açıklamada, "Görüşmede, New START Anlaşmasının genişletilmesi ile ABD ve Rusya'nın silah kontrolü ve mevcut güvenlik meseleleri konusunda stratejik istikrar diyaloğunu sürdürme niyeti de dile getirildi" ifadesi kullanılmıştı.


Kremlin: Putin-Biden görüşmesi birkaç hafta içinde olmayacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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