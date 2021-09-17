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Kredi vadeleri son dakika! BDDK açıklaması! Tüketici kredilerinde vade sayısı düştü mü?

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Kredi vadeleri son dakika! BDDK açıklaması! Tüketici kredilerinde vade sayısı düştü mü?

Tüketici kredilerine yeni düzenleme getirilmesinin ardından Krediler düşecek mi? Kredi vadeleri azaldı mı? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Peki, tüketici kredilerinde vade sayısı düştü mü? Kredi vadeleri son dakika! BDDK açıklaması!

Krediler düşecek mi? Kredi vadeleri azaldı mı? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, tüketici kredilerinde yeni düzenleme yaptı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KREDİ VADELERİ AZALDI MI?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerinde vade düzenlemesine gitti. BDDK'dan yapılan açıklamada, "Tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının kredi tutarı 50 bin TL üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirilmesine karar verildi." denildi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

BDDK AÇIKLAMASI

BDDK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan karara göre, Kurul dünkü toplantısında "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik", "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik", "Kredi Yönetmeliği" ve "Finansal Kurumlar Yönetmeliği" uyarınca tüketici kredilerinde vade sınırını inceledi.

Alınan kararlar kapsamında, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırı kredi tutarı 50 bin liranın üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirildi.

Karar tarihinden önce kullandırılan bu kapsamdaki kredilerin ise borç bakiyeleri 50 bin liranın üzerinde olsa dahi, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 36 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesi kararlaştırıldı.

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