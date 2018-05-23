Kraliyet Düğününde Davetlilere Verilen Hediyeler İnternette Yüz Binlerce Dolara Satıldı

PrensHarry ve Meghan Markle'in düğün töreninde katılımcılara takdim edilen düğün hediyeleri e-Bay internet sitesinde satışa çıkarıldı.

KRALİYET DÜĞÜNÜ GEÇTİĞİMİZ HAFTA SONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dünyanın merakla beklediği Kraliyet düğünü, dünyanın hemen hemen her yerinden milyonlarca kişinin izlediği törenle geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi.

DÜĞÜN HEDİYELERİ İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞA ÇIKARILDI

Düğüne ilişkin detaylar törenin ardından ortaya çıkarken, düğün töreninde katılımcılara takdim edilen düğün hediyeleri internet üzerinden satışa çıkarıldı.

HEDİYELER AÇIK ARTIRMAYLA BÜYÜK RAKAMLARA SATILIYOR

Çiftin özel gününde verilen hediye çantalarını açık artırmayla büyük rakamlara satıldı. Prens Harry ve Meghan Markle'nin düğününe katılan bazı davetliler e-Bay'de hediye çantalarını satışa çıkararak 193 bin TL kazandı. Hediye çantasını satan 25 kişiden biri olan insan kaynakları sorumlusu Claire Oliver'ın Harry ve Meghan'ın "Hoş geldin" mektubu ve çantasını satarak 138 bin TL kazandığı söyleniyor. Çantanın içinde kurabiye, anma mıknatısı, Windsor Castle suyu, büyük bir çikolata madalyonu bulunuyor. Satıcılardan biri ürünleri "İngiltere ve kraliyet ailesi için ve çok bu özel günü kutlamak için tarihi ve hatıralık bir parça satın al" diyerek satışa sunuyor.