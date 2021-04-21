Kraliçe II. Elizabeth: "Bize gösterilen tüm destek ve iyilik için teşekkür ederiz"
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Kraliçe II. Elizabeth: "Bize gösterilen tüm destek ve iyilik için teşekkür ederiz"

Kraliçe II. Elizabeth: 'Bize gösterilen tüm destek ve iyilik için teşekkür ederiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, eşi Prens Philip'in yasını tutmaya devam ettiği için sessizce karşıladığı 95'inci doğum günü için yayınladığı mesajda, "Ailem ve ben, geçtiğimiz günlerde bize gösterilen tüm destek ve iyilik için teşekkür ederiz" dedi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, eşi Prens Philip'in yasını tutmaya devam ettiği için sessizce karşıladığı 95'inci doğum günü için yayınladığı mesajda, "Ailem ve ben, geçtiğimiz günlerde bize gösterilen tüm destek ve iyilik için teşekkür ederiz" dedi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in her yıl şölen havasında kutlanan doğum günü bu yıl buruk geçiyor. Geçtiğimiz haftalarda kaybettiği 73 yıllık eşi Prens Philip'in ölümünün ardından ilk doğum gününü kutlayacak olan Kraliçe, eşinin yasını tutmaya devam ettiği için sessizce karşıladığı 95'inci doğum gününde bir mesaj yayınladı. Kraliçe, kraliyet ailesine ait sosyal medya hesabında paylaştığı mesajda, eşi Prens Philip'e saygılarını sunan İngiliz halkına teşekkür ederek, "Ailem ve ben, geçtiğimiz günlerde bize gösterilen tüm destek ve iyilik için teşekkür ederiz" dedi. Kraliçe, Prens Philip'e taziyelerini sunan İngiliz halkının Buckingham Sarayı, Windsor Kalesi ve parklara çiçek bırakmasının ve dünyanın dört bir yanından gelen baş sağlığı mesajlarının derin bir üzüntü döneminde teselli olduğunu belirterek, aldığı çok sayıda doğum günü mesajı için minnettar olduğunu da dile getirdi.

Johnson'dan doğum günü mesajı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Kraliçe'nin doğum gününü sosyal medya hesabında paylaştığı bir mesaj ile kutladı. Kraliçe'ye doğum gününde "en iyi dileklerini" gönderdiğini belirten Johnson, kendisine ve hizmetine "her zaman en büyük hayranlığı" duyduğunu da söyledi.

Edinburgh Dükü Prens Philip'in 9 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 2 haftalık yas devam ediyor. Yas dönemi nedeniyle Kraliçe'nin doğum günü için halka açık kutlama yapılmazken, Kraliçe ile Kraliyet Ailesi'nin diğer üyelerinin doğum günü kutlamalarında yeni fotoğraflarının paylaşılması gibi gelenekler de yerine getirilmeyecek.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, York Dükü ve Düşesi'nin ilk çocuğu olarak 21 Nisan 1926'da ülkenin başkenti Londra'da yer alan 17 Bruton Caddesi'nde dünyaya gelmişti. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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