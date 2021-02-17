Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip hastaneye kaldırıldı
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Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip hastaneye kaldırıldı

17.02.2021 17:56 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:04
Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip hastaneye kaldırıldı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, kendini iyi hissetmediği için tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip hastaneye kaldırıldı. Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Edinburgh Dükü Prens Philip'in kendini iyi hissetmediği için "tedbir amacıyla" hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

99 yaşındaki Prens Philip, dün akşam başkent Londra'daki King Edvard VII hastanesine kaldırıldı. Prens Philip'in gözlem ve istirahat için birkaç gün hastanede kalması bekleniyor.

KORONAVİRÜSLE İLGİLİ DEĞİL

Bir Kraliyet kaynağı yaptığı açıklamada, Prens Philip'in hastaneye kaldırılmasının Kovid-19 ile ilgili olmadığını, hastaneye yardım almadan gittiğini aktardı.

Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Philip, Ocak ayının başlarında Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nde Kovid-19'a karşı aşılanmışlardı. Philip ve Elizabeth 1947'de evlenmiş, ikili 70. evlilik yıl dönümlerini Kasım 2017'de kutlamışlardı. Prens Philip, 10 Haziran'da ise 100. doğum gününü kutlaması bekleniyor.

Haber Yorumları (2)
HARBİ: Ne kadar iyi insanlar öldü. Bunlar bukadar kötü insanlarki hala yaşıyorlar
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SELİM: 90 falan diyorlar sakın inanamayın bu kraliçe en az 150 yaşında kaç kez organları değişmiştir kim bilir
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