Kraliçe Elizabeth'in 91. Doğum Günü Ankara'da Kutlandı

İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth'in 91'inci yaş günü İngiltere'nin Ankara Büyükelçiği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı. İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth'in 91'inci yaş günü İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore ve eşi Maggie Moore'un ev sahipliğinde elçilik konutunda düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, büyükelçiler, yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı.



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek resepsiyonda yaptığı konuşmada İngiltere ve Türkiye'nin NATO müttefiki olduğunu ve DEAŞ'a karşı birlikte mücadele verdiğini söyledi. Şimşek, Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişiklerin sadece iki ülke açısında değil, hem Avrupa'da hem de daha geniş bir coğrafyada istikrar, refah ve barış için çok kritik bir ilişki ve birliktelik olduğunu kaydetti. Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İngiltere'nin tutumuna da değinen Mehmet Şimşek, "İngiltere'nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası verdiği desteği unutmadık" dedi. Şimşek, darbe girişiminin ardından Türkiye'ye ilk bakan düzeyinde ziyaretlerden bir tanesinin de İngiltere'den geldiğini sözlerine ekledi.



"BRİTANYA VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÇOK DERİN VE KAPSAMLI"



Bu yıl Ankara'da görev süresi dolan Büyükelçi Richard Moore da Kraliçenin doğun günü dolayısıyla düzenledikleri resepsiyonda misafirleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Britanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler çok derin ve kapsamlı" diyen Moore, "Biz aynı zamanda NATO müttefikiyiz. 15 Temmuz'da Türkiye'nin demokrasine karşı yapılan darbe girişimine karşı duruşumuzla ne kadar sadık bir dost olduğumuzu kanıtladık" ifadelerini kullandı.



(Selçuk Böke - Cem Geçim - Burak Altun /İHA)