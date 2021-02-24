Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosu belli oldu
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Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosu belli oldu

24.02.2021 23:07 | Son Güncelleme: 25.02.2021 00:08

Kraliçe 2. Elizabeth'in 99 yaşındaki eşi Prens Philip'in hastanedeki tedavisi sürüyor. Sağlık sorunu ve yaşı dolayısıyla yakın zamanda ölümü düşünülen Edinburgh Dükü'nün olası kötü haberine karşı Kraliyet Ailesi'nin ölüm planı da belli oldu. İşte Prens Philip'in ölümü sonrası izlenecek adımlar...

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth eşi ve Edinburgh Dükü Prens Philip, geçtiğimiz hafta kendisini iyi hissetmemesi sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneden yapılan açıklamada, Philip'in iyi olduğu ancak gözlem amaçlı hastanede tutulduğu ifade edilmişti.

Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosu belli oldu

ÖLÜM PLANI HAZIRLANDI

Kral Edward VII Hastanesi'nde tedavi altındaki Prens Philip hakkında son yapılan açıklamada, enfeksiyon kaptığı bildirildi. Kraliyet Ailesi tarafından endişeli bekleyiş sürerken, sağlık sorunu ve yaşı dolayısıyla Philip'in, yakın zamanda öleceği konuşulmaya başlandı. Kraliyet Ailesi de Prens Philip'ten alacakları ölüm haberine karşı ölüm planını hazırladı.

ÖLÜM HABERİ BELİRLENEN SAATTE İLAN EDİLECEK

Operasyon Fort Bridge adı verilen plana göre, ölüm senaryosu çeşitli adımlarla izlenecek. Buna göre, ölüm haberi ilk olarak Buckingham Sarayı tarafından resmi yayın kuruluşu olan BBC'den duyurulacak. Ölüm gün içinde gerçekleşirse ertesi gün sabah saat 08.00'da kamuoyu ile paylaşılacak. Ancak ölüm gece yarısından sonra gerçekleşirse haberin duyurulması için bir sonraki gün saat 08.00 beklenecek.

Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosu belli oldu

30 GÜN YAS TUTULACAK

Ölümünün ardından ülkede 8 gün boyunca ulusal yas ilan edilecek olup, Buckingham Saray'ı hariç tüm bayraklar yarıya indirilecek. Kraliyet'in yas süresi 30 gün olacak. Bu süre içinde devlet işleriyle ilgilenmeyecek olan Kraliçe II. Elizabeth, kendi yerine vekil atama hakkına sahip olacak. Bununla birlikte isterse tahttan tamamen çekilebilecek.

WİNDSOR KALESİ'NE DEFNEDİLECEK

Ayrıca ölüm haberini duyuracak olan spiker ve muhabirlere siyah giyme zorunluluğu getirilecek. Ticari radyo istasyonları da yas ilanına geçecek. Prens Philip, Kraliyet üyelerinin aksine Westminster Abbey ya da Saint James Sarayı'na değil, Windsor Kalesi'ne defnedilecek. Defin işlemi de resmi ve halk arasında yapılacak tüm törenlerin ardından sonra gerçekleşecek.

Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosu belli oldu
Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosu belli oldu
Haber Yorumları (1)
AYCAN: sömürdükleri ülkelerin hakkını aldıklaı canların hesabını nasıl verecek bu 99 luk günahkar . . dünyayı yediler halaaa doymadılar inşallah kralıçede peşinden gider tez zamanda
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