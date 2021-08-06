Kral Şakir: Oyun Zamanı seslendirme kadrosu! Kral Şakir: Oyun Zamanı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Kral Şakir: Oyun Zamanı bugün TRT 1'de başlayacak. Kral Şakir: Oyun Zamanı başlamasıyla birlikte seslendirmen kadrosu merak edildi. Peki, Kral Şakir: Oyun Zamanı kimler seslendiriyor? Kral Şakir: Oyun Zamanı konusu ne? Kral Şakir: Oyun Zamanı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Kral Şakir: Oyun Zamanı hakkında bilgiler haberimizde...

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kral Şakir: Oyun Zamanı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kral Şakir: Oyun Zamanı konusu, özeti ve Kral Şakir: Oyun Zamanı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Peki, Kral Şakir: Oyun Zamanı seslendirme kadrosu! Kral Şakir: Oyun Zamanı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

KRAL ŞAKİR: OYUN ZAMANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kral Şakir: Oyun Zamanı 6 Ağustos Cuma bugün saat 20:00 'da TRT 1'de başlayacaktır.

KRAL ŞAKİR: OYUN ZAMANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Laboratuvarda yapılan bir deney hiç beklenmedik sonuçlar doğurur. Deney sonucu Fil Necati'nin telefonundaki oyun ile gerçek dünya arasında bir kapı açılır. Şakir'in ne yapıp edip dünyayı kurtarması gerekir. Ailesi ile kendini Fil Necati'nin cep telefonunun içindeki oyunda bulan Şakir, gerçek dünya sona ermeden bütün oyunları tamamlayıp oyunu durdurmalıdır. Fakat bu hiç de düşünüldüğü kadar kolay olmaz. Şakir ve ailesi dünyayı kurtarmaya çalışırken bir yandan da onu durdurmaya çalışan düşman ve tehlikeli video oyun kahramanlarıyla da savaşmak zorunda kalır.

KRAL ŞAKİR: OYUN ZAMANI SESLENDİRME KADROSU KİMLERDİR?

- Levent Ünsal - Kral Şakir

- Atilla Şendil

- Mustafa Oral

- Hakan Akın

- Onur Akgülgil

- Didem Atlıhan

- Sema Kahriman