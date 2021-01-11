Kral Pop frekansı kaçtır? Kral Pop illere göre radyo frekans değerleri nedir? Kral Pop radyo frekans numarası!
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Kral Pop frekansı kaçtır? Kral Pop illere göre radyo frekans değerleri nedir? Kral Pop radyo frekans numarası!

11.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:51
Kral Pop frekansı kaçtır? Kral Pop illere göre radyo frekans değerleri nedir? Kral Pop radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Kral Pop frekans numarası kaçtır? Kral Pop şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Kral Pop frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Kral Pop şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Kral Pop frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Kral Pop frekans numaraları!

KRAL POP RADYO FREKANS DEĞERLERİ

Kral Pop radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Aksaray : 94.3

Ankara : 101.8

Antalya : 103.5

Balıkesir : 88.2

Bolu : 99.5

Bursa : 89.0

Denizli : 99.8

Diyarbakır : 94.5

Erzurum : 92.5

Eskişehir : 96.2

İstanbul : 94.8

İzmir : 106.3

İzmir (Çeşme) : 99.5

Kars : 94.7

Konya : 91.8

Kütahya : 94.7

Malatya : 104.9

Mardin : 97.0

Mersin : 99.5

Muğla (Bodrum) : 90.5

Muğla (Fethiye) : 99.5

Muğla (Marmaris) : 94.7

Muğla (Merkez) : 101.3

Niğde : 93.7

Tekirdağ : 102.5

Trabzon : 99.5

Van : 100.0

Kral Pop radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Kral Pop radyosunu açabilirsiniz.

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