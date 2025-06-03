OGM Pictures imzasıyla ekranlara gelen ve yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay'ın oturduğu "Kral Kaybederse" dizisi, yeni sezonda da yayın hayatını sürdürecek. Henüz sezon finali tarihine ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Peki, Kral Kaybederse final mi yapıyor bitiyor mu?

KRAL KAYBEDERSE NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'da hangi semtlerde çekildiği ve dizinin atmosferine dair merak edilen sorular, izleyicilerin ilgisini çekiyor. Kral Kaybederse dizisinin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirilmektedir.

KRAL KAYBEDERSE GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Bu roman, yazarın danışanlarından dinlediği gerçek hikayelerden ilham alınarak yazılmıştır. Psikolojik ve duygusal derinlikleriyle dikkat çeken kitap, insan ruhunun en karmaşık yönlerini ortaya koyuyor.

KRAL KAYBEDERSE FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kral Kaybederse bu akşam sezon finali bölümü ile ekrana gelecek.

KRAL KAYBEDERSE OYUNCULARI KİM?

Aşkın ihanete, gücün zayıflığa ve kazananın kaybedene dönüştüğü bu serüven, izleyiciyi sonuna kadar ekrana kilitleyecek. Çünkü kralın ne kaybedeceğini bilmek, hikâyenin sadece başlangıcı…Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, Ayşen Gürler, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz yer alıyor.