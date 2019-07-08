Kraft Yaşa İlk Festivali Renkli Görüntülere sahne oldu

Bodrum'un yerel değerlerini öne çıkartmak için yola çıkan Kraft Yaşa'nın ilk festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Bodrum Ortakent Yahşi Kafe Müskebi Yalısı'nda bulunan festival alanında düzenlenen Tangerine Dream, ilk gün yüzlerce misafire ev sahipliği yaptı. Festival için getirilen mandalina ağaçları arasında kurulan stantlarda birbirinden değerli el emeği ürünler yer alırken, workshop alanlarında gün boyu birçok etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte DJ'ler; Bülent Can Sağır, Pinaa, Emre Öğütçü "Radio2019", Aslı Köse "Live Vocal" çaldıkları müziklerle katılımcılara eğlenceli saatler yaşattı. Gün içinde ayrıca Saksafon Perküsyon, Eternel Flames Fire Show (ateş gösterisi) "workshop" lar, Poi, Staff, Hulahoop, Balance Board, Lena Erdil Wind Surf Center sörf eğitimi gerçekleşti. Mini golf, çember atma, denge tahtası yarışması gibi ödüllü yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu.

Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odası'nın desteği ile gerçekleşen etkinlikte Bodrum'da bulunan seçme lezzetleri sunan firmalar da yerini aldı. Bodrum'da birçok başarılı girişime imza atan ve yerel değerleri yaşatmak için çabalayan Mustafa Yavaş ve Meral Kurt'un öncülüğünde kurulan Kraft Yaşa, alanlarında uzman ve tecrübeli isimlerle birlikte hareket ediyor.

Festival hakkında bilgiler veren Kraft Yaşa ortaklarından Meral Kurt, "Güzel müzikler, lezzetli yemekler, eğlenceli oyunlar ve eğitimlerle misafirlerimize keyifli anlar yaşattık. Kraft Yaşa olarak hazırladığımız bu etkinlikte misafirlerimize birçok farklı lezzeti aynı anda verme imkanını bulduk. Workshoplar ve mini eğitimlerin yanı sıra ateş gösterileri güne renk kattı" dedi.

Mustafa Yavaş ise etkinliklerin ilkinin çok keyifli geçtiğini ifade ederek, "Bizler bu kasabada yaşayan insanlar olarak, kasabamızın dokusunu, kendine özgü ürünlerini koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. 'Kraft Yaşa'yı oluştururken Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras, Bodrum Ticaret Odası Başkanımız Mahmut Kocadon destek vererek bizleri cesaretlendirdiler. Bu yaz başlayan etkinlikler serisi, Ekim ayına kadar devam edecek. İlk etkinliğimiz Tangerine Dream çok keyifli oldu. 27-28 Temmuz'da reggae ezgilerini ege ezgileriyle buluşturacağımız Rhythm Vibes'ı gerçekleştireceğiz. Peşinden bir karnaval ve onun peşinden meyhane festivali hazırlıyoruz. Eylül başında Kraft Yaşa festivalimizi gerçekleştirdikten sonra Ekim başında ise bir rock festivali düzenleyeceğiz. Bu festivalde Harley Davidson Türkiye sürücüleriyle bir iş birliğimiz söz konusu. Umuyorum Bodrum'un yerel değerleriyle bu etkinlikleri harmanlayıp misafirlerimize sunabiliriz" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA