KPSSP94 puan türü ile memur alan kurumlar 2020! KPSS P94 nedir?
Ortaöğretim KPSS sonuçlarını öğrenenler KPSSP94 puan türü ile memur alan kurumlar 2020 ve KPSS P94 nedir, sorularının cevaplarını merak ediyor. Peki, KPSSP94 puan türü ile memur alan kurumlar hangileri?
2020 KPSS ortaöğretrim puanları açıklandı ve adaylar aldıkları puanla hangi meslekleri yapabileceklerini araştırmaya başladı. Peki, KPSSP94 puan türü ile memur alan kurumlar 2020! KPSS P94 nedir?
KPSS P94 NEDİR?
P-94 Puanı, lise mezunu adayların ve önlisans/lisans bölümü okuyup da henüz mezun olmayan adayların girebileceği ortaöğretim KPSS sonucu oluşan puan türüdür. Ortaöğretim KPSS yalnızca çift senelerde yapılmaktadır. Ancak alımlar her yıl yapılmaktadır. Örneğin 2020 yılında ortaöğretim KPSS'ye giren bir aday hem 2020 hem de 2021 yılında yapılacak olan alımlarda P-94 puanını kullanabilir.
KPSSP94 PUAN TÜRÜ İLE MEMUR ALAN KURUMLAR 2020!
Üniversiteler
Enstitüler
Bakanlıklar
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türk Dil Kurumu Başkanlığı
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü
Gelir İdaresi Başkanlığı
Sayıştay Başkanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü
Darülaceze Başkanlığı
Bu kurumların yanında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıktan atamalar ile her yıl sağlık lisesi mezunu binlerce kişinin ataması yapılmaktadır.