KPSS'ye yetişemeyen kadın: "Ne yapayım almazlarsa almasınlar, yapacak bir şey yok"
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KPSS'ye yetişemeyen kadın: "Ne yapayım almazlarsa almasınlar, yapacak bir şey yok"

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan - Haberler | Güncel

KPSS'ye yetişemeyen kadın: "Ne yapayım almazlarsa almasınlar, yapacak bir şey yok" Isparta'da sınava yetişemeyen memur adayları kapıdan geri döndü Isparta'da KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı için sınav merkezine geç gelen kadın bir memur adayı 'ne yapayım almazlarsa almasınlar' diyerek evine...

KPSS'ye yetişemeyen kadın: "Ne yapayım almazlarsa almasınlar, yapacak bir şey yok"

Isparta'da sınava yetişemeyen memur adayları kapıdan geri döndü

ISPARTA - Isparta'da KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı için sınav merkezine geç gelen kadın bir memur adayı 'ne yapayım almazlarsa almasınlar' diyerek evine geri gitti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik sınavı bugün gerçekleştiriyor. Isparta'da adaylar sabah saatlerinden itibaren sınav merkezine gitti. Kimlik ve belge kontrolünden geçen memur adayları, sınav salonlarında yerlerini alırken saatler 10.00'ı gösterdiğinde kapılar kapandı. Bu dakikadan sonra gelenler ise sınav binalarına alınmadı.

"Yapacak bir şey yok"

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde sınava girecek olan kadın bir memur adayı kapı kapandıktan 5 dakika sonra geldiği için içeriye alınmadı. Kadın, "Aman ne yapalım almazlarsa almasınlar. Yapacak bir şey yok' diyerek geri gitti. Kendisiyle birlikte sınava geç kalan diğer memur adayları da sınav merkezine giremeyerek, kapıdan geri döndüler.

KPSS'ye yetişemeyen kadın: 'Ne yapayım almazlarsa almasınlar, yapacak bir şey yok'
KPSS'ye yetişemeyen kadın: 'Ne yapayım almazlarsa almasınlar, yapacak bir şey yok'
KPSS'ye yetişemeyen kadın: 'Ne yapayım almazlarsa almasınlar, yapacak bir şey yok'
KPSS'ye yetişemeyen kadın: 'Ne yapayım almazlarsa almasınlar, yapacak bir şey yok'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan

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