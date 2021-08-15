KPSS'ye son anda yetiştiler
KPSS'ye son anda yetiştiler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin son oturumu başladı.
KPSS'ye son anda yetiştiler
İSTANBUL - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin son oturumu başladı. Bahçelievler'de adaylardan bazıları sınava son anda yetişti.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin son oturumu başladı. Saat 14.45'te başlayan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için ter dökmeye başlayan adaylardan bazıları, okul binasının kapısı kapanırken son anda sınava yetişti.
Sınavda koronavirüs tedbirleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı.
Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu