Geç kaldığı gerekçesiyle sınava alınmayan KPSS adayı, dakikalarca kapıyı yumrukladı
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Geç kaldığı gerekçesiyle sınava alınmayan KPSS adayı, dakikalarca kapıyı yumrukladı

İstanbul'da KPSS'ye girecek olan bir aday, geç kalınca sınava alınmadı. Okulun kapısını açmaları için dakikalarca kapıyı yumruklayan vatandaşın çabaları bir sonuç vermedi.

06.09.2020 11:42 | Son Güncelleme: 06.09.2020 12:48

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı başlarken, İstanbul Kağıthane'de sınava geç kalan bir vatandaş içeri alınmayınca kapıyı yumrukladı. Kapıyı açmaları için dakikalarca kapıya vuran adayın çabaları bir karşılık bulamadı.

ÖSYM tarafından yapılan KPSS'ye girecek olan vatandaşlar, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskelerini taktı, sınav yerlerine geldi. Bu kapsamda sınava Kağıthane Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde girecek vatandaşlar da sınıflarda yerini aldı. Genel Kültür- Genel Yetenek oturumu öncesi saatlerin 10.00'u göstermesiyle okulların kapıları da kapandı. Sınava geç kalan bir vatandaş ise dakikalarca kapıya vurdu. Görevlilerin sınava alamayacağını söylemesi üzerine kapıyı yumruklayan vatandaş içeri alınmadı.

Geç kaldığı gerekçesiyle sınava alınmayan KPSS adayı, dakikalarca kapıyı yumrukladı
Geç kaldığı gerekçesiyle sınava alınmayan KPSS adayı, dakikalarca kapıyı yumrukladı

"GEÇ KALMADIM, 10'U 2 GEÇİYOR"

Kapıların kapanmasının ardından okulun girişine gelen ve içeri alınmayan vatandaş, "Geç de kalmadım aslında, saat onu iki geçiyor ama almadılar. Onu çeyrek geçe sınav başlıyor, kapıyı kapattılar "dedi.

Geç kaldığı gerekçesiyle sınava alınmayan KPSS adayı, dakikalarca kapıyı yumrukladı
Geç kaldığı gerekçesiyle sınava alınmayan KPSS adayı, dakikalarca kapıyı yumrukladı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (7)
NEC: 100 defa 1000 defa böyle haberler çıktı geç kalırsan alınmazsınız dendi hala geç geliyorlar kafayı yememek elde değil. . . geç geliyorsan alınmayacaksın bu kadar basit, 1 saat erken gel geberecekmisin erken gelirsen ?
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YK: Insanlik halidir, anliyoruz ama vaktinde gitmek isin bir parcasi. Böyle önemli sinavlarin hastalik, kaza gibi ciddi mazereti olanlar icin tekrari olmali.
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KPSSLEŞİRİZ: 10 da kapancak denıyor hala 10 u 2 geciyor diyor
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