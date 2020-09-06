KPSS'ye geç kalan aday: Sınav benim için o kadar da önemli değildi
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KPSS'ye geç kalan aday: Sınav benim için o kadar da önemli değildi

Bugün tüm Türkiye'de KPSS heyecanı yaşanırken, sınav yine bilindik görüntülerle başladı. Tekirdağ'da sınava, okulun kapıları kapandıktan sonra gelen bir aday, "Çorlu'da çok trafik vardı. Sınav benim için o kadar da önemli değildi" sözleriyle şaşkınlık yarattı.

06.09.2020 11:39 | Son Güncelleme: 06.09.2020 12:38

KPSS heyecanı tüm ülkede olduğu gibi Tekirdağ'da da başladı. KPSS sınavında okul kapıları kapandıktan sonra sınava geç kalan bir aday, "Sınav benim için o kadar da önemli değildi" dedi.

SAAT 10.00'DA KAPILAR KAPANDI VE MARATON BAŞLADI

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da KPSS heyecanı başladı. KPSS'ye girecek olan adaylar, sınava saatlere kala okulların önüne geldi. Adaylar, korona virüs tedbirleri kapsamında, maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde tek tek içeri alındı. Bazı adaylar son saniyede sınava yetişirken, saatler 10.00'u gösterdiğinde kapılar kapandı ve KPSS maratonu başladı. Adaylar içeride ter dökerken, adayların velileri ve yakınları da okul kapısında bekledi.

"ÇORLU'DA ÇOK TRAFİK VARDI"

Okul kapıları kapandıktan sonra sınava geç kalan bir vatandaş, "Çorlu'da çok trafik vardı. Sınav benim için o kadar da önemli değildi" dedi.

KPSS'ye geç kalan aday: Sınav benim için o kadar da önemli değildi

Kaynak: İHA

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